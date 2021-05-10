İlk dört ayda üretim ve ihracat arttı

CARMEDYA.COM – Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Nisan dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl pandemi tedbirleri kapsamında otomotiv sanayinin üretimine büyük ölçüde ara vermesi nedeniyle oluşan baz etkisi, 2021 yılı Ocak-Nisan döneminin artış oranlarına yansıdı. Buna göre, yılın ilk dört ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 415 bin 187 adet, otomobil üretimi yüzde 18 artarak 288 bin 211 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 470 bin 859 adet oldu. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 69 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 69, ağır ticari araçlarda yüzde 62, traktörde yüzde 79 seviyesinde gerçekleşti.

Ticari araç üretiminde yüzde 52 artış

Ocak-Nisan döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 89 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 49 arttı. Bu dönemde, toplam ticari araç üretimi 162 bin 976 adet olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında ise, Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ticari araç pazarı yüzde 93, hafif ticari araç pazarı yüzde 88 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 124 arttı. Özellikle ağır ticari araç grubunda bir önceki yıla göre artış gerçekleşmesine rağmen baz etkisi dikkate alındığında 2015 yılına göre kamyon pazarı yüzde 33, otobüs pazarı yüzde 46 ve midibüs pazar ise yüzde 75 oranında daraldı.

Pazar 10 yıllık ortalamaların yüzde 23 üzerinde

Ocak-Nisan döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 74 artarak 271 bin 173 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 69 oranında arttı ve 204 bin 839 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, 2021 Ocak-Nisan döneminde toplam pazar yüzde 23, otomobil pazarı yüzde 30, hafif ticari araç pazarı yüzde 6, kamyon pazarı yüzde 11 oranında artarken, otobüs pazarı yüzde 33, midibüs pazarı ise yüzde 55 oranında azaldı. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 39 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 54 olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan’da ihracat adet bazında yüzde 18 arttı

Yılın ilk dört ayını kapsayan dönemde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 18 artarak 339 bin 197 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 6 oranında artarak 212 bin 56 adet oldu. Aynı dönemde, traktör ihracatı da yüzde 110 artarak 8 bin 469 adet olarak kayıtlara geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı Ocak-Nisan döneminde toplam ihracattan aldığı yüzde 15 pay ile ilk sıradaki yerini korudu.

İhracat dolar bazında yüzde 34, Euro bazında yüzde 23 yükseldi

Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 34, Euro bazında ise yüzde 23 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 10,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 18 artarak 3,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 8 artarak 2,9 milyar Euro oldu. Ocak-Nisan döneminde dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 30 oranında artarken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 40 oranında arttı.