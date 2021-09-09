Land Rover’dan Bond anısına özel seri

CARMEDYA.COM – Land Rover SV Bespoke bölümü, 30 Eylül 2021’de gösterime girecek olan 25. James Bond filmi “No Time to Die” (Ölmek İçin Zaman Yok)’u kutlamak için yeni bir Land Rover Defender V8 Bond Sürümü oluşturdu.

Filmde yer alan Defenders’ın teknik özelliklerinden ilham alan Defender V8 Bond Edition, genişletilmiş siyah paket, 22 inç Luna Gloss Black jantlar, Xenon Blue ön fren kaliperleri ve Defender arka kaliperleri ile 007 amblemleriyşe farklılaşıyor.

Ayrıntılara büyük önem verilen bu özel seride yere yansıyan aydınlatmalarda da 007 amblemi görülüyor. James Bond serisiyle uzun süredir devam eden ortaklığa saygı duruşunda bulunan özel bir Pivi Pro bilgi-eğlence ekranıyla başlayan ayrıntılar iç mekana kadar uzanıyor. Dünya çapında sadece 300 adet olarak satışa sunulacak olan Defender V8 Bond Edition, kabinde SV Bespoke logosu ve aracın 300 adetten biri olduğunu vurgulayan lazer gravür ile de tanımlanacak. Her araç, İngiltere’deki SV Bespoke bölümündeki uzmanlar tarafından geliştiriliyor.

Defender modelleri, No Time To Die’da iki Range Rover Sport SVR ile birlikte aksiyon sahnelerinde yer alıyor.

En son Defender V8’i temel alan Bond Edition, 624 Nm tork ile 525 PS güç sağlayan 5.0 litrelik Supercharged benzinli motor ve 8 vitesli otomatik şanzıman ile donatılmış. Defender V8 90, 0’dan 100 km/s hıza 5.2 saniyede çıkıyor ve 240 km/s hıza ulaşıyor.

V8’in özel süspansiyon ve şanzıman ayarıyla uzman bir kombinasyonunun sonucu olan yeni performans seviyeleri ve sürüş tepkileri, şimdiye kadar üretilmiş en hızlı ve en dinamik Defender’ı yaratıyor. Elektronik aktif arka diferansiyel ve elektronik havalı süspansiyon ile Defender V8 daha çevik ve manevra kabiliyeti de geliştirilmiş. Tüm bunlara ise V8 Supercharged’ın karakteristik sesi eşlik ediyor.

Cary Joji Fukunaga’nın yönettiği No Time to Die’da başrolü yine Daniel Craig oynuyor.