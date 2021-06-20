Eurorepar Car Service’den yaz bakım kampanyası

CARMEDYA.COM – Eurorepar Car Service, sürücülerin tatil dönemi öncesinde güvenli bir şekilde seyahate çıkması için 549 TL’den başlayan fiyatlarla Haziran ayına özel bakım kampanyası sunuyor.

Kampanya kapsamında, ay boyunca tüm marka ve modellerde geçerli yüzde 15’e varan parça ve işçilik indirimi sürücüleri bekleyen fırsatlar arasında yer alıyor. Eurorepar Car Service’i tercih edenler check-up ve muayene öncesi kontrol hizmetlerini ise ücretsiz olarak alabiliyor.

Eurorepar Car Service; yağ değişimi, bakım, revizyon, lastik, fren, klima, akü, aydınlatma, egzoz, motor, süspansiyon, teknik kontroller, mekanik arıza teşhisi ve hizmet paketi fiyatları da dahil olmak üzere geniş bir alanda hizmet veriyor. Sürücülerin güvenli bir şekilde yola çıkabilmesi için periyodik bakımların güvenilir yerlerde yapılmasına dikkat çeken Eurorepar Car Service ayrıca, 2 yıl parça ve işçilik garantisi de sunuyor.