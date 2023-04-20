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Suzuki’den 10 yıl garanti

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Doğan Trend Otomotiv tarafından ülkemizde temsil edilen Suzuki, yetkili satıcıları tarafından 2016 model ve üzeri bireysel nihai müşterilere ait Suzuki markalı araçlara yönelik, Suzuki’den Garantim ON’da adıyla yeni bir garanti sistemini devreye aldı.

Suzuki’den Garantim ON’da programı dahilindeki müşteriler, araçlarını, aşınma, yıpranma, kazalar veya diğer dış etkenler haricinde oluşabilecek durumlar nedeniyle meydana gelebilecek mekanik, elektrik ve elektronik arızalara karşı, Suzuki Yetkili Servisleri tarafından arızalanan parçaların onarım veya değişimini ücretsiz onarım hizmeti ile koruma altına alabiliyorlar. 0 km olarak satılan Suzuki araçların 3 yıllık temel üretici garantisi süresinin bitiminden itibaren, 10 yaş veya 180 bin km’ye kadar olan Suzuki otomobiller, periyodik bakım için yetkili servislere geldikleri sürece, “Suzuki’den Garantim ON’da” programından ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar.

Her periyodik bakımdan sonra 1 yıl veya 15 bin km daha, garanti kapsamına dahil oluyor. Program kapsamında ayrıca aracın ilk sahibi olma şartı da aranmıyor. Bu sayede periyodik bakımlarını Suzuki Yetkili Servisleri’nde yaptıranlar, Suzuki onarım güvencesindeki araçlarının 2. el değerlerini korumalarına ek olarak, üretici garantisi biten araçlarını daha güvenle ve memnuniyetle kullanabilecekler. Program kapsamında ayrıca, yılda bir kez ücretsiz olarak yol yardım hizmeti de veriliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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