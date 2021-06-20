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Fiat’tan yaz kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Fiat, yaza özel satış koşulları sunduğu yeni kampanyasını duyurdu.

Haziran ayında Egea Ailesi; haziran ayında 157 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ve Koç Fiat Kredi (KFK) aracılığıyla 50 bin TL’ye 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor.

500L ve sportif SUV 500X modelinde de özel satış koşulları sunuluyor. 500’L’nin Cross versiyonu, 213 Bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Fiat 500X SUV ise 69 Bin TL’ye varan indirim fırsatıyla sunuluyor.

Fiat Panda ve Fiat 500’ler için ise online.fiat.com.tr’ye özel metalik renk hediye kampanyası sunuluyor. Fiat 500’ler için sunulan metalik renk hediye kampanyasına ek olarak, 5 Bin TL’lik indirim fırsatı da bulunuyor.

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Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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