Fiat’tan yaz kampanyası

CARMEDYA.COM – Fiat, yaza özel satış koşulları sunduğu yeni kampanyasını duyurdu.

Haziran ayında Egea Ailesi; haziran ayında 157 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ve Koç Fiat Kredi (KFK) aracılığıyla 50 bin TL’ye 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor.

500L ve sportif SUV 500X modelinde de özel satış koşulları sunuluyor. 500’L’nin Cross versiyonu, 213 Bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Fiat 500X SUV ise 69 Bin TL’ye varan indirim fırsatıyla sunuluyor.

Fiat Panda ve Fiat 500’ler için ise online.fiat.com.tr’ye özel metalik renk hediye kampanyası sunuluyor. Fiat 500’ler için sunulan metalik renk hediye kampanyasına ek olarak, 5 Bin TL’lik indirim fırsatı da bulunuyor.