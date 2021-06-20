Motul ve Pramac güçlerini birleştirdi

CARMEDYA.COM – Motul ile enerji ve malzeme taşıma sektörünün önde gelen küresel endüstriyel ekipman üreticisi Pramac arasında 360 derceyi kapsayan iş birliği anlaşması imzalandı.

Üç yıl sürecek anlaşma, Motul için PowerGen segmentinde büyük bir adımın yanı sıra MotoGP’de Pramac Racing ile önemli bir teknik ortaklığı da kapsıyor.

New York Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören Generac Group’un bir parçası olan Pramac, endüstriyel ve taşınabilir jeneratörleri, aydınlatma kuleleri ve inşaat ve endüstrisinde kullanılan diğer birçok önemli ürünüyle dünya genelinde 100’den fazla ülkeye ulaşıyor.

Spor pazarlaması alanında uzmanlaşmış Havas Media Group’un bir parçası olan İtalyan Havas Sports & Entertainment ekibi vasıtasıyla tanışan iki uluslararası şirket arasındaki sinerji, Motul’ün ekipman bakımı, makine ve mühendislik konusundaki derin bilgi birikimi ve deneyimi ile güçlenmiş oldu.

Motul’ün Ağır Hizmet ürün grubu sayesinde, Pramac’ın endüstriyel gereksinimlerine tam olarak yanıt verebilen Motul, Pramac’ın PowerGen ve diğer ekipmanları için üretimde ilk dolum yağlarını sağlayacak, ilk dolum ürünlerini Pramac servis ağına ulaştıracak ve anlaşma süresince pazarlama desteği sağlayacak.

Resmi Yağ Ortağı olarak Motul, 2009’dan beri MotoGP serisinde Ducati tarafından desteklenen Pramac Racing Team’in teknoloji ve teknik partneri olacak.

Motul sezon boyunca sadece takımları ve diğer teknik ortaklarını destekleme konusunda değil, aynı zamanda distribütörleri, müşterileri ve VIP misafirleri için, etkinlikleri ile de yarışlarda olacak.

Motul’ün Değerlerden Sorumlu Genel Müdürü Nicolas Zaugg onuyla ilgili olarak şunları söyledi; “Teknolojisi, yaratıcılığı ve öncü felsefesi ile tanınan PRAMAC markası ile çalışmaktan gurur duyuyoruz. Bu alanlarda, Motul ile birçok sinerji oluştuğuna inanıyoruz. Bu ortaklık sayesinde MotoGP şampiyonasında daha hızlı motorları desteklerken, daha verimli enerji üretimine de katkıda bulunacağız.”

Pr Industrial’ın CEO’su ve Pramac Racing’in Takım Patronu Paolo Campinoti ise “Motul ile yaptığımız yeni anlaşmadan dolayı son derece gururluyuz. Bu fırsat sayesinde iki marka arasında uzun süreli bir ilişki kuracağımızdan ve büyük mutluluklar yaşayacağımızdan eminiz! Motul, profesyonellik ve sürekli büyümeyi hedefleyen çalışma vizyonumuz ile tam uyum sağlıyor.” dedi.

Havas Medya Group Spor ve İstihbarat Başkanı Guido Surci ise; “Bu üç yıllık anlaşmanın sadece bir anlaşmadan çok daha fazla olduğunu, her iki markanın spor değerleri ortaklığı ile yeni ürünler, yeni işler ve tüm taraflar için büyümeyi sağlayacak gerçek bir iş odaklı ortaklık olacağını gösteriyor.”