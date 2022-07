Maserati’den yeni spider: MC20 Cielo

CARMEDYA.COM – Maserati, tıpkı MC20 gibi İtalya’da tasarlanıp üretilen ve safkan bir İtalyan spor otomobil olan “MC20 Cielo”’yu dünya yollarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Sonsuz bir gökyüzü hissi sunan “MC20 Cielo”, zarif tasarımını markanın sportif ruhuyla birleştiriyor. MC20 Cielo, 630 HP gücündeki Maserati yapımı V6 “Nettuno” motoru ile sınıfının en iyi güç /ağırlık dengesi, 325 km/s’nin üzerindeki maksimum hızı ve rafine aerodinamik yapısıyla dikkatleri topluyor. MC20 Cielo, 3,0 saniyede 0-100 km/s ve 9,2 saniyede 0-200 km/s hızlanmalarını tamamlarken, 320 km/s’nin üzerinde maksimum hıza ulaşabiliyor. MC20’den 65 kg daha ağır olan MC20 Cielo, sınıfının en iyi ağırlık-güç oranının yanı sıra, karbon fiber şasisi ile mükemmel bir yol tutuş kombinasyonu sağlıyor.

Sonsuz gökyüzü hissi ve zamansız tasarım

İsmi; “Maserati” ve “gökyüzü” anlamına gelen “Cielo” kelimeleri ile birlikte MC20’nin 2020 yılında lanse edilmesinden ötürü 20 sayısından oluşan MC20 Cielo, ileri seviyede konfor, lüks ve günlük kullanım esnekliği sunarken, markanın yarış DNA’sını da taşıyor. MC20 Cielo, bir coupé’nin tüm ayrıcalıklarını sunarken, açık havada sürüş keyfine adanmış bir model olduğu gerçeğini de vurguluyor. V6 Nettuno motorla donatılan Cielo, yenilikçi ve 12 saniyelik sürede açılabilen ve bagaj kapasitesini etkilemeyen Polimer Dağıtılmış Sıvı Kristal (PDLC) kullanılarak hayata geçirilen cam tavanıyla şık olduğu kadar sportiflik ve lüksün mükemmel bir karışımını da kullanıcısıyla buluşturuyor. MC20 Cielo, gürültü ve titreşimleri en aza indirerek günlük kullanılabilirliği sağlamak adına da mükemmel bir akustik konfor sunuyor.

MC20 Cielo, zarif bir o kadar da sportif, aynı zamanda yıllara meydan okuyacak zamansız ve özgün bir tasarıma sahip oluşuyla dikkat çekiyor. Otomobil tıpkı MC20’de olduğu gibi yukarı açılır kelebek stili kapılarıyla göz dolduruyor. Otomobilin gösterişli tasarımını tamamlayan karakteristik kapıları, estetik bir unsur olmasının yanı sıra, sürücüsünün araca iniş-binişini de kolaylaştırıyor. MC20 Cielo, Polimer Dağıtılmış Sıvı Kristal (PDLC) teknolojisi sayesinde merkezi ekrandaki bir düğmeye dokunarak anında şeffaf rengini, opak bir renge dönüştürebilen son derece teknolojik akıllı cam sistemiyle donatılıyor. Otomobilin tavanı ayrıca ısı yalıtımında mükemmel bir denge sunarken 12 saniyelik açılma ve kapanma hızıyla da sınıfının en iyisi olarak öne çıkıyor.

MC20 Cieolo’nun lansman versiyonu “Fuoriserie” özelleştirme programının bir parçası olarak ve “Acquamarina” isimli yeni bir üç katmanlı metalik renkte üretilecek. Bu rengin dışında ise otomobile özel oluşturulan Bianco Audace, Giallo Genio, Rosso Vincente, Blu Infinito ve Grigio Mistero isimli beş farklı renk alternatifi de tercih edilebilecek.

En güncel, hayat kolaylaştıran ve eğlenceli teknolojiler

MC20 Cielo; kişiselleştirilebilir kullanım seçeneklerine imkan tanıyan yeni nesil MIA (Maserati Akıllı Asistan) bilgi – eğlence sistemiyle donatılıyor. Android tabanlı bu sistem, her biri 10,25 inç büyüklüğündeki dijital gösterge panelinde ve orta konsoldaki dokunmatik ekrandan kullanılıyor. Maserati Connect Programı ise MC20 Cielo’ya zengin bağlanabilirlik çözümleri sunuyor. Otomobil ve sürücü arasında bağlantı kuran bu programla sürücüye her an bilgi aktarımı gerçekleşiyor. Örneğin servis zamanı geldiğinde Maserati Connect, sürücüyü uyararak müşteri deneyimini iyileştiriyor veya acil durumlarda yardım sağlayarak güvenliği artırıyor. Otomobilde, benzersiz akustik performans isteyenler için isteğe bağlı olarak tercih edilebilecek bir ses sistemi ve opsiyon olarak 12 hoparlörlü Sonus Faber yüksek performanslı ses sistemi de yer alıyor.,