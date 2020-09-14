Peugeot Türkiye’den ötv desteği ve faiz avantajı

CARMEDYA.COM – Peugeot Türkiye, eylül ayı kampanyasını duyurdu.

Tüm Peugeot Yetkili Satıcı ve Servisleri hijyen açısından en son teknolojilerle korunuyor. İsteyen Peugeot severler araç tanıtımından kredi başvurusuna kadar tüm işlemlerini peugeot.com.tr üzerinden gerçekleştirirken sınırlı sayıda Peugeot modeline de çok özel fırsatlarla sahip oluyor.

Eylül ayında araç satın alanlar sınırlı sayıda Peugeot’da ÖTV desteğini ve tüm Peugeot’larda %0,79 faiz avantajını yakalıyor ve otomobilleri talep doğrultusunda dezenfekte edilmiş bir şekilde adreslerine teslim ediliyor.

ÖTV desteği ve %0,79 faiz avantajı kampanyası kapsamına aşağıdaki modeller giriyor; 1.2 PureTech benzinli motor seçeneği ile sunulan 2008, 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip 3008 ve standart yedi koltuklu, 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip 5008, 508, 1.5 lt BlueHDi dizel motor, cam tavan, ve geri görüş kamerasına sahip 208 Signature ve Peugeot i-Cockpit ve EAT8 tam otomatik şanzımana sahip 308…

Ayrıca Peugeot Rifter’ın EAT8 8 ileri tam otomatik şanzımanlı versiyonları yüzde sıfır faiz ve Peugeot hafif ticari ailesi %0,79 faiz avantajıyla sunuluyor.