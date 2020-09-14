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Ford’dan kapıya özel test sürüşü

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Geleceği bugünden yaşa görüşüyle hareket eden Ford, test sürüşü uygulamasını bir adım öteye taşıyarak müşterilerinin kapısına getiriyor.

SUV ürün gamındaki en yeni modelleri, Kuga ve Puma’yı, müşterilerine deneyimletmeye hazırlanan Ford, müşterilerin kapısına kadar gelerek test etme imkanı sunacak. 30 Eylül tarihine kadar İstanbul’da gerçekleşecek ‘Ford Kapında’ test sürüşleri için https://www.ford.com.tr/yerinde-test-surusu adresinden online randevu alınması yeterli olacak.

Test araçları müşteri önünde dezenfenkte edilecek, ozon ile temizlenecek

Test araçlarının dezenfekte işlemlerinin titizlikle yapılacağı uygulama kapsamında; öncelikle müşterilere Covid önlemleri aktarılacak, aracın temizliğinin detayları ile ilgili bilgi verilecek. Test öncesi, müşterinin araca temas noktaları müşteri önünde dezenfekte edilecek, gerekli ateş ölçümleri yapılacak ve yeni maskeler verilecek. Test sırasında araçta sadece müşteri ve test uzmanı olmak üzere 2 kişi bulunabilecek. Test sonrasında ise araç tekrar dezenfekte edilecek ve test günü sonunda ozon ile tekrar detaylı olarak temizlenecek. Test sürüşü uzmanları periyodik olarak kapsamlı sağlık taramalarına tabi tutulacak.

İşaretli
Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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