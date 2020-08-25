TAYSAD’ın 88 üyesi Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine girdi

CARMEDYA.COM – TAYSAD, 88 üyesiyle Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer aldı.

Toplam 1 trilyon TL’yi aşkın üretimden satışlar hacmine sahip İSO 500-2019 listesine giren 55 TAYSAD üyesi, 91 milyar TL hacimle listenin yüzde 9.4’ünü oluşturdu. Toplam 157 milyar TL’lik üretimden satışlar hacmine sahip İSO İkinci 500-2019 listesinin açıklanmasının ardından TAYSAD’ın iki ayrı listede yer alan üye sayısı 88’e yükseldi. İki ayrı listenin toplamda yüzde 11,4’ünü oluşturan TAYSAD üyeleri, 96,5 milyar TL’lik üretimden satış hacmi ile de toplamda listelerden 11,6’lık pay aldı.

TAYSAD; İSO’nun iki ayrı listesinde en çok üyeye sahip meslek örgütü olarak dikkat çekerken, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında ilk 100 firma içerisinde de 10 TAYSAD üyesi yer aldı. Listedeki 55 TAYSAD üyesinin 52’si, 2018 yılındaki listede de yerini alırken, 2019 yılı listesine 3 yeni TAYSAD üyesi daha katılmış oldu. Yayınlanan listede Ar-Ge’ye bütçe ayıran 262 firma içerisinde de TAYSAD üyesi 40’ın üzerinde şirket yer aldı.

ISO 500-2019 listesine ihracat yapanlar damga vurdu!

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019 listesindeki şirketlerin ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak 73,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Listede yer alan 500 firmanın 463’ü ihracat gerçekleştirirken, bu şirketler Türkiye sanayi ihracatı içerisinde yüzde 42’lik paya sahip oldu. 2019 yılında İSO 500’ün Ar-Ge harcamaları, yüzde 150’yi aşan bir oranla 3,8 milyar liradan 9,7 milyar liraya yükseldi. Yayınlanan listede Ar-Ge’ye bütçe ayıran 262 firma içerisinde, TAYSAD üyesi olan 40’ın üzerinde şirket yer aldı. Yaratılan katma değer itibarıyla en yüksek payı yüzde 40 ile düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler alırken, orta-düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı yüzde 29,6, orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı yüzde 23,5 ve yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise yüzde 6,9 oldu.

KOBİ’ler inovasyona ve teknolojik dönüşüme odaklandı!

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kurululuşu-2019 araştırmasında yer alan şirketler ise ihracatını yüzde 9,4 oranında artırdı. Araştırmanın bir diğer önemli sonucunu da teknoloji yoğunluğuna göre katma değer dağılımında orta-yüksek ve yüksek teknolojilerin payının yüzde 23,7’den yüzde 26,4’e yükselmesi oluşturdu. Bu kapsamda listede Ar-Ge çalışmalarına başlayan şirketlerin sayısında artış yaşandığı ve Ar-Ge harcamalarında da artış yaşandığı belirlendi. Böylece KOBİ’lerin inovasyon ve teknolojik dönüşüm alanındaki çalışmalara daha fazla odaklandığı belirlendi.