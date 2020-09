Makyajlanan Toyota Hilux satışa sunuldu

CARMEDYA.COM – Toyota’nın pick-up sınıfındaki temsilcisi Hilux, geçirdiği kapsamlı makyaj operasyonunun ardından, güncel görünümüyle Türkiye’de satışa sunuldu.

Dijital lansman ile tanıtılan makyajlı Hilux, yeni Invincible versiyonu ve geliştirilmiş araç dinamikleriyle birlikte 252 bin TL’den başlayan fiyat etiketine sahip.

Ali Haydar Bozkurt – CEO / Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.

“Şimdi çok daha iddialıyız”

Lansmanda konuşma yapan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, pick-up segmentinin çok rekabetçi bir segment olduğunu belirterek “Hilux yenilmez ve durdurulamaz kimliği ile kendini kanıtlayan ve çok tercih edilen bir model. Yeni Hilux’ın güçlü duruşu ve konforuyla bu potansiyeli çok daha yukarıya taşıyacağına inanıyoruz. Avrupa’daki emisyon normlarına uyan Hilux ile bugüne kadar 52 bin 155 adetlik satış gerçekleştirdik. Hayranlık uyandıracak Yeni Hilux için 2020 sonuna kadar 1000’e yakın, 2021 yılında ise 3 bin 500 – 4 bin adetlik satış hedefimiz bulunuyor. Hafif ticari araç segmentinde Hilux ile yer alırken, gelecek yıl da CDV modelimiz olan Proace City’nin ürün gamımıza katılmasıyla hafif ticari araç pazarında iddiamızı güçlü bir şekilde ortaya koyacağız” dedi.

Pick-up segmentinin SUV pazarından da pay almaya başladığını sözlerine ekleyen Bozkurt “Yeni Hilux Invincible modelinde SUV’da bile olmayan özellikler var. SUV kitlesinden pick-up’a doğru bir kayma yaşanacaktır. Şehirde de SUV konforunu Hilux’ta hissedenler günlük kullanım için bu modelimizi tercih edeceklerdir. Bu amaçla tasarımının yanı sıra yüksek konforu ve donanımlarıyla dikkat çeken Yeni Hilux’ların yüzde 70’lere yakını üst donanımlı Invincible ve High-Cruiser versiyonlarından oluşacaktır. Perakende satışlarda ise Invincible versiyonu satışlarımızın yüzde 50’den fazlasını oluşturacaktır.” şeklinde konuştu.

Daha güçlü görünen tasarım

Hilux, güncelleme sonrası selefine göre daha güçlü görünümüyle dikkat çekiyor. Ön tampon, ön ızgara, LED farlar yeniden tasarlanmış ve LED ön sis farlar ile daha şık hale getirilmiş. Arkada da stop lambalarında LED teknolojisi kullanılıyor.

Yeni 18 inç alüminyum jant tasarımlarına sahip araçta mevcut renk seçeneklerine Egzotik Kırmızı, Safir Mavi ve Güz Bronzu olmak üzere üç yeni alternatif daha eklendi.

Standart donanım

Toyota, güncel Hilux modelini Adventure, Hi-Cruiser ve Invincible olmak üzere 3 farklı donanım seviyesiyle satışa sunuyor. Hi-Cruiser ve Invincible donanım seviyeleri; premium LED farlar, LED arka stop lambaları, 18 inç alaşım jantlar gibi özelliklerle öne çıkıyor. Bununla birlikte her donanım seviyesinde 8 inç dokunmatik ekran, ön ve arka park sensörleri standart olarak yer alıyor. Geliştirilmiş 8 inç ekrana sahip multimedya sistemi, daha hızlı bir yazılım ve ekran tepkileriyle araç içi deneyimi ileriye taşırken; Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon entegrasyonlarına uyumla hale getirildi. Güncellenmiş kabinde, yeni sürücü göstergesi tasarımı ve mekanik düğmelerin kombinasyonuyla kolay bir kullanım hedefleniyor.

Invincible Versiyonu

Ürün gamının en üstünde yer alan Invincible versiyonu daha fazla konfor arayanlara yönelik geliştirilmiş.

Invincible versiyonu, dış ve iç tasarımıyla diğer versiyonlardan ayrılırken; aynı zamanda birçok konfor özelliğiyle de donatılmış. Bu versiyonda modele özgü LED far tasarımı, 18 inç siyah alüminyum alaşımlı jantlar, farklı ön tampon, koyu gri tampon altı koruma ve dış aynalar, mat siyah arka kasa roll-bar, siyah boyalı sürgülü kapak, modele özgü çamurluk üst koruyucu ve koyu gri arka tampon gibi farklılıklar yer alıyor.

Invincible’ın kabininde ise diğer versiyonlara ek olarak deri koltuk döşemesi, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi, elektrikli ayarlanabilir ön sürücü koltuğu, segmentinde tek olan 9 hoparlörlü JBL Premium ses sistemi, mat gri detaylar ve kapı içlerindeki ambiyans aydınlatmaları öne çıkıyor. Bununla birlikte Hilux’ın Invincible versiyonunda özel anahtar tasarımı da dikkat çekiyor.

Gelişmiş araç dinamikleri

Araçta off-road kapasitesi artırılırken, sürüş konforunu geliştirmek adına da çalışma gerçekleştirildi. Süspansiyonda yapılan geliştirmelerle birlikte konfor arttırılmış. Hilux’ın süspansiyonu, tümseklerden veya bozuk yollardan geçerken darbeyi daha iyi emmesi ve sarsıntısız sürüş için geliştirilmiş. Ayrıca araçta süspansiyonun yanı sıra direksiyon sisteminde de geliştirmeler yapılmış.

Aracın 4×4 versiyonlarında sunulan aktif elektronik çekiş kontrol sistemi A-TRC, üst versiyonlarda ek özelliğin geliştirilmesi ile araç 4×2 moduna alındığında da aktif hale gelebiliyor. Böylelikle şehiriçi kullanımlarda da daha güvenli viraj dönüşü ve daha az yakıt tüketimi sağlıyor. 450 kg artan kapasiteyle 3.5 tonluk römork çekme kapasitesi ise yeni Hilux her türlü beklentiyi aşmayı başarıyor. Bununla birlikte Hilux’ta elektronik fren donanımları arasında Yokuşta Kalkış Destek Sistemi ve Eğim İniş Kontrol Sistemi gibi özellikler de yer alıyor.

29 derecelik yaklaşma ve 27 derecelik uzaklaşma açısıyla birlikte Hilux, 310 mm’lik sürüş yüksekliğine sahip. Maksimum su geçiş derinliği kapasitesi ise 700 mm.

5325 mm uzunluğa, 1900 mm genişliğe (versiyona göre 1855 mm) ve 1815 mm yüksekliğe sahip Hilux’ın 3085 mm dingil mesafesi bulunuyor.

Aracın tüm versiyonlarında 2.4 litrelik dizel motor seçeneği sunuluyor. 6 ileri manuel ve 6 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilebilen motor, 150 HP güç ve 400 Nm tork üretebiliyor.

Güvenlik

Hilux’ın her modelinde sürücü ve yolcu ön/yan hava yastıkları, ön ve arka yolcular için perde hava yastıkları, sürücü diz hava yastığı olmak üzere 9 hava yastığı standart olarak sunuluyor. Bununla birlikte Acil Fren Uyarı Sistemi (EBS), Araç Denge Kontrol Sistemi (VSC), Bozuk Yol Gövde Hareket Kontrol Sistemi, Yokuşta Kalkış Destek Sistemi (HAC), Römork Savrulma Kontrol Sistemi (TSC) ve Eğim İniş Kontrol Sistemi (DAC) gibi özellikler de standart olarak araçta yer alıyor.

Hi-Cruiser ve Invincible versiyonlarında Toyota Safety Sense özellikleri ile beraber Yaya ve Bisikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS), Şerit Takip Sistemi (LDA) ve Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (DRCC) özellikleri bulunuyor.

Fiyat

Toyota Hilux’ın lansmana özel Türkiye satış fiyatları ise 252 bin TL’den başlayarak, 319 bin 900 TL’ye kadar çıkıyor.

Toyota Hilux 2.4L 4×2 Adventure: 252.000 TL

Toyota Hilux 2.4L 4×2 Adventure A/T: 259.900 TL

Toyota Hilux 2.4L 4×4 Adventure: 292.500 TL

Toyota Hilux 2.4L 4×4 Hi-Cruiser A/T: 304.900 TL

Toyota Hilux 2.4L 4×4 Invincible A/T: 319.900 TL