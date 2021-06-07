Toyota’dan Sardunya’da çifte podyum

CARMEDYA.COM – Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı, İtalya Sardunya Rallisi’ni ilk iki sırada tamamlamayı başardı.

Böylelikle Sébastien Ogier bu sezon şu ana kadar yapılan 5 ralliden üçünü kazanmayı başarmış oldu. İtalya’da ilk sırayı Ogier alırken, takım arkadaşı Elfyn Evans bitiş çizgisine ikinci sırada gelerek Toyota’nın etkileyici bir sonuca imza atmasını sağladı.

Toyota Gazoo Racing’in Sardunya’daki galibiyeti, Toyota Yaris WRC’nin ve pilotların hızlı ve istikrarlı performansıyla geldi. Ogier özellikle Cuma günü pozisyonu sebebiyle etaplarda yolu açarak ralliye başlamasına karşın günü ilk üçte tamamladı ve cumartesi günü ralli liderliğini ele geçirdi. Evans ise hafta sonu boyunca hızını koruyarak ikinci sıraya çıktı.

Ogier ve co-pilotu Julien Ingrassia avantajlarını son gün gerçekleştirilen dört etapta da koruyarak Sardunya’da galibiyete ulaştılar. Takım arkadaşları Elfyn Evans’ın 46 saniye önünde yarışı tamamlayan Ogier, Pilotlar Şampiyonası’nda Evans’ın 11 puan önünde yer alıyor.

Cuma günü ikinci sırada giderken teknik bir problem nedeniyle durmak zorunda kalan Kalle Rovanperä ise Güç Etabı’nda elde ettiği üçüncülükle takıma 3 puan daha katkıda bulundu. Bu sonuçlarla Toyota’nın İtalya’da elde ettiği sıra dışı performans, Markalar Şampiyonası’nda liderlik farkını 49 puana çıkarmasını sağladı.

Bununla birlikte, TGR WRC Challenge Programı pilotu Takamoto Katsuta, Portekiz’deki gibi İtalya’da da dördüncü sırayı alarak kendi rekorunu tekrarladı ve böylece ilk dörtte üç adet Toyota Yaris WRC yer aldı.

Takım kaptanı Jari-Matti Latvala yarışın ardından takım adına fantastik bir ralli geçirdiklerini ifade ederek “Sardunya’ya rallinin kolay geçmeyeceğini bilerek geldik ve burada ilk iki sırayı alarak kutlama yapmak harika. Genel olarak performansımız, dayanıklılığımız ve istikrarımız var. Bu da şampiyona için çok iyi” dedi.

Yarışı kazanan Sébastien Ogier ise inanılmaz bir hafta sonu geçirdiklerini söyleyerek “Sardunya’da böyle bir sonuç beklemiyorduk. Takım adına ilk iki sırayı almak inanılmaz bir başarı. Otomobildeki his Portekiz’in ardından çok daha iyiydi. Güç Etabı’nda aldığımız iki ekstra puan şampiyona için önemliydi. Bu tempoyu devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.

Toyota Gazoo Racing, İtalya’nın ardından yaklaşık 20 yıl sonra WRC takvimine geri dönen ünlü Kenya Safari Rallisi’nde mücadele edecek. 24-27 Haziran tarihlerinde yapılacak ralli, yorucu etaplarıyla birlikte pilotlar için tamamen yeni bir heyecan olacak.