Fiat liderliğini yine korudu

CARMEDYA.COM – Fiat, 2019 yılından bu yana sürdürdüğü liderliğini dördüncü yılına taşıdı ve toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarının lideri oldu.

Fiat markası, ODMD – Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından bu yıl on üçüncüsü düzenlenen; ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, 2022 Gladyatörleri 2022’de, Yılın En Çok Tercih Edilen Otomobil Markası olarak ödüllendirilirken, Yılın En Çok Tercih Edilen Modeli yine Fiat Egea oldu.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç; 2022 yılını 146 bin 435 adet satış ve yüzde 18,7’lik rekor seviyede pazar payı ile tamamladıklarını vurguladı ve Fiat modellerinin gördüğü yüksek talepten büyük memnuniyet ve gurur duyduklarını belirtti. Dünyada ve ülkemizde pek çok belirsizliğin yaşandığı zorlu bir yılı daha geride bıraktıklarını söyleyen Aytaç “Yaşanan tüm belirsizlik ve zorluklara rağmen, 2022 yılında da Fiat markası olarak yine çok önemli iş sonuçlarına imza attık. Bugün, Türkiye pazarındaki liderliğimizi daha da güçlü bir şekilde sürdürüyor olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Dördüncü kez üst üste elde ettiğimiz toplam pazar liderliğimizin üstüne bu sene uzun bir aradan sonra otomobil pazarında da liderliği yakalıyor olmamız bu yılki çalışmalarımızın kıymetini bir kat daha arttırıyor” dedi.

Egea yedi yıldır zirvede, Cross “En Çok Tercih Edilen SUV”

2022 yılına Egea Ailesi’ndeki yeniliklerle giriş yaptıklarına değinen Altan Aytaç; “Yılın başında Egea Cross Wagon’u ve Hibrit motor seçenekli Egea’yı dünya ile eş zamanlı olarak tanıttık. Mart ayında ise model ailesinin dizel otomatik vitesli versiyonları ile hibrit motor seçenekli modellerimizin lansmanını gerçekleştirdik. Hibrit motorlu Egea’ları dünyada ilk kez Türk basın mensupları kullandı. Geçtiğimiz sene Türkiye’de Yılın Otomobili seçilen Egea Cross’tan sonra bu yıl Egea Hibrit Lansmanı gazeteci oylarıyla “Yılın Lansmanı” seçildi. Bu anlamlı ödül de bizleri çok mutlu etti” dedi.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç

Sözlerine Egea’nın başarılı performansıyla devam eden Aytaç “Egea Ailesi, 2022 yılında toplam 97 bin adedin üzerinde satış başarısına imza attı. Egea Sedan modelimiz lansmanından bugüne yedi yıldır “Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Otomobili” olmayı sürdürdü. Tofaş Fabrikası’nda üretilen Egea Ailesi’nin 2015 yılından bugüne kadar Türkiye pazarındaki satış adedi 443 bin adedi geçti. 2021 yılında aileye eklenen, ürün gamının SUV sınıfındaki temsilcisi Egea Cross ise 2022 yılında Türkiye SUV Segmenti Lideri oldu. Egea Cross, pazarda 26 bin 341 adetlik bir satış rakamına ulaştı ve büyüyen SUV sınıfında ilk kez liderliği elde etti.

Otomobil pazarındaki performansımızın yanı sıra Hafif Ticari Araç pazarında da performansımızı koruduk. Toplam pazarda yüzde 18,7’lik pazar payına ulaşarak 2000’li yılların en yüksek Pazar payına eriştik. Bu başarıda, müşterilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde tutarak geliştirdiğimiz, teknoloji ve güvenlik donanımına sahip, sağlam ve dayanıklı ürünlerimizin yanı sıra mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunmak için sürekli yenilediğimiz hizmetlerimizin de önemli bir payı var. Ayrıca tüm ürün ve hizmetlerimizin Türkiye’de müşterilerimizle buluşmasını sağlayan ve her zaman ilk günkü enerji ve heyecanla çalışan FIAT bayilerimizin ve Tofaş çalışanlarının payı çok büyük. Bu büyük ekipteki tüm arkadaşlarımı tebrik ediyor, emekleri, katkıları ve özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum.” dedi.

Fiat bağlanabilirlik teknolojisinde de lider

Fiat modellerinin satış performansının yanında geliştirdikleri hizmetlere de dikkat çeken Altan Aytaç, Fiat markasının Türkiye’de bağlantılı araç teknolojilerinin de öncüsü olduğunu söyledi. Aytaç “Dünyada geçerli olan bağlanabilirlik teknolojisi modelini Türkiye pazarına sunan ilk markayız. Bağlanabilirlik teknolojisinin herkes için erişilebilir olması gerektiği düşüncesiyle çalışıyoruz. Fiat Connect’i, haziran ayından itibaren tüm Egea’larda standart hale getirerek teknolojiyi geniş kitlelerce ulaşılabilir kıldık. Fiat Connect ile Türkiye genelindeki perakende ve filo müşterilerimize bağlanabilirlik teknolojisi ile kolaylık, güvenlik, akıllı kasko gibi kapsamlı ve katma değerli hizmetler sunuyoruz” diye konuştu.

Altan Aytaç “Sürekli olarak geliştirdiğimiz hizmetlerimiz ve yeni modellerimizle 2023’te de tempomuzu koruyacağız. Hafif ticari araçlar ürün gamımızın yeni üyeleri Scudo ve Ulysse’nin ve Pazara sunmaya hazırlandığımız Fiat’ın tamamen elektrikli modeli 500e’nin Türk tüketicisi tarafından beğenileceğine inanıyoruz. Egea Model Ailesi de tüm gövde tipleri ve motor seçenekleriyle başarısını perçinleyecektir. Müşteri deneyimini sürekli olarak yukarıya taşıyan Fiat Connect’te yeni hizmet ve fonksiyonları devreye almayı sürdüreceğiz. Toplam otomotiv pazarında olduğu gibi bağlanabilirlik teknolojilerinde de iddiamız devam edecek.” diyerek sözlerine son verdi.