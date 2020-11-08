Mercedes-Benz’den kasım kampanyası

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Kasım ayında sunduğu kampanyalar kapsamında, otomobil ve hafif ticari araçlarda avantajlı ödeme koşulları ve uygun faizler sunuluyor.

Mercedes-Benz otomobil kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Kasım ayına özel yeni otomobil alımlarında avantajlı finansman seçenekleri sunuyor.

C-Serisi otomobillerde 360.000 TL krediye bu aya özel 12 ay %0,69 faizli kredi fırsatları sunuluyor. E-Serisi otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Kasım ayına özel E-Serisi otomobil alımlarında, Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 480.000 TL’ye 36 aya kadar %1,25 faiz oranı fırsatı sağlıyor. Mercedes-Benz CLA ve Yeni GLA için ise bu aya özel 285.000 TL 36 ay %1,25 faizli kredi imkanı mevcut. Mercedes-Benz A-Serisi sahibi olmak isteyenler için ise 260.000 TL krediye 36 aya kadar %1,25 faiz oranı uygulanıyor. Yeni GLB ise Kasım ayında 335.000 TL, 36 ay %1,25 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor.

Mercedes-Benz hafif ticari araç kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ayrıcalığıyla Kasım ayı boyunca esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle Vito sahibi olunabiliyor. Vito’ya sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 150.000 TL kredi için, 24 ay vade ve % 1,19 faiz avantajından yararlanabiliyorlar.

Sprinter’e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 150.000 TL kredi için, 24 ay vade ve % 0,89 faiz avantajından faydalanabilirler.

Mercedes-Benz Certified araç alımlarında avantajlı fiyatlara ek olarak Mercedes-Benz Kasko’ya özel, %0 faiz oranı ve 60.000 TL kredi imkanıyla ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.

Detaylar için http://www.mbfh.com.tr sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.