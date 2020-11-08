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Mercedes-Benz’den kasım kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Kasım ayında sunduğu kampanyalar kapsamında, otomobil ve hafif ticari araçlarda avantajlı ödeme koşulları ve uygun faizler sunuluyor.

Mercedes-Benz otomobil kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Kasım ayına özel yeni otomobil alımlarında avantajlı finansman seçenekleri sunuyor.

C-Serisi otomobillerde 360.000 TL krediye bu aya özel 12 ay %0,69 faizli kredi fırsatları sunuluyor. E-Serisi otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Kasım ayına özel E-Serisi otomobil alımlarında, Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 480.000 TL’ye 36 aya kadar %1,25 faiz oranı fırsatı sağlıyor. Mercedes-Benz CLA ve Yeni GLA için ise bu aya özel 285.000 TL 36 ay %1,25 faizli kredi imkanı mevcut. Mercedes-Benz A-Serisi sahibi olmak isteyenler için ise 260.000 TL krediye 36 aya kadar %1,25 faiz oranı uygulanıyor. Yeni GLB ise Kasım ayında 335.000 TL, 36 ay %1,25 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor.

Mercedes-Benz hafif ticari araç kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ayrıcalığıyla Kasım ayı boyunca esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle Vito sahibi olunabiliyor. Vito’ya sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 150.000 TL kredi için, 24 ay vade ve % 1,19 faiz avantajından yararlanabiliyorlar.

Sprinter’e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 150.000 TL kredi için, 24 ay vade ve % 0,89 faiz avantajından faydalanabilirler.

Mercedes-Benz Certified araç alımlarında avantajlı fiyatlara ek olarak Mercedes-Benz Kasko’ya özel, %0 faiz oranı ve 60.000 TL kredi imkanıyla ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.

Detaylar için http://www.mbfh.com.tr sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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