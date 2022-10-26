Rolls-Royce markanın yeni çağını başlattı: Spectre

CARMEDYA.COM – Rolls-Royce, bir süredir merakla beklenen markanın ilk tamamen elektrikli otomobili Spectre modelinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Rolls-Royce Spectre, hızla değişen otomotiv dünyasında lüks otomobil üreticisinin dönüşümünü simgeliyor. İngiliz üreticinin ilk tamamen elektrikli otomobili hakkında konuşan Rolls-Royce Motor Cars Ceo’su Torsten Müller-Ötvös, açıklamasında, Spectre’ın ilk olduğunu, benzinli modellerin aşamalı olarak kaldırılacağını ve 2030 yılından sonra Rolls-Royce Motor Cars’ın sadece elektrikli otomobill üreteceğinin

bilgisini verdi.

Yeni Spectre için ilk sipariş verenlere planlanan teslim tarihi 2023 yılının sonu olarak hedefleniyor. Modelin fiyat etiketinin ise Cullinan ile Phantom arasında konumlandırılması bekleniyor.

Dış tasarım

Spectre sadece tamamen elektrikli bir otomobil olmakla kalmıyor, aynı zamanda tasarım detayları açısından da marka için bazı yenilikler getiriyor. Model, bir Rolls-Royce’da şimdiye kadar üretilmiş en geniş Pantheon ızgaraya sahip. 830 saatlik tasarım modellemesi, rüzgar tüneli testiyle şekillenen Spirit of Ecstasy heykeliyle birlikte otomobilin aerodinamik özelliklerini arttırmaya yardımcı oluyor. 0.25’lik bir sürtünme katsayısına sahip Spectre, Rolls-Royce’un aerodinamik açıdan en verimli otomobili olma özelliğini taşıyor. Bölünmüş far tasarımı, Phantom Coupe’ye saygı duruşunda bulunuyor. Spectre, neredeyse 100 yıl içinde 23 inç jantlarla donatılan ilk üretim iki kapılı coupe olarak karşımıza çıkıyor.

İç tasarımda 5 bin 876 adet yıldızla aydınlatılmış Starlight Doors adı verilen kapı öne çıkıyor. Gece teması, Spectre’nin Illuminated Fascia adı verilen aydınlatmalı ön konsolu ile devam ediyor.

Lüksün tamamen alüminyum mimarisi

Rolls-Royce mühendisleri, alüminyum bölümler ve bataryanın otomobill yapısına entegrasyonu sayesinde mimariyi önceki tüm Rolls-Royce’lardan yüzde 30 daha sert hale getirdiler. Elektrik tesisatı için bir kanal olusturularak, batarya araç zeminine yerleştirildi. Oluşturulan altyapı, mükemmel düz zemin profili oluşturmasının yanında alçak oturma pozisyonu ve aynı zamanda 700 kiloluk ses yalıtımının yerleşimine olanak sağlıyor.

Dijital mühendislik

Rolls-Royce, Spectre’de benzeri görülmemiş sayıda işlevi yöneten sinyalden sürekli olarak bilgi alıp işleyebilen bir Decentralised Intelligence sisteminden yararlanıyor. Rolls-Royce deneyiminin sürekliliğini ve ilerlemesini sağlamak için bu yeni sinyaller,2,5 milyon kilometreyi kapsayan bir test programı sırasında en deneyimli Rolls-Royce mühendisleri tarafından ayarlanarak, inceleniyor. Rolls-Royce mühendisleri, bu devasa veri hacmini, doğrudan motordan tekerleğe güç dağıtımını en doğru şekilde tasarlayabilmek adına kullanıyor.

Planar süspansiyon

Planar sistemi bir dizi yeni donanım bileşeni ve Spectre’nin yüksek hızlı işleme yeteneklerinden yararlanıyor. Otomobilin viraj denge çubuklarını ayırarak, her bir tekerleğin bağımsız hareket etmesine izin veriyor. Virajın yakın olduğu belirlendiğinde Planar sistemi bileşenleri yeniden birleşerek amortisörleri sertleştiriyor. Viraj alırken 18 sensör izleniyor ve modelin sabit kalması için direksiyon, frenleme, güç dağıtımı ve süspansiyon parametreleri ayarlanıyor.

Performans ve boyutlar

Spectre, 2023’ün ikinci çeyreğinde tamamlanacak olan son test aşamasına girerken, güç, hızlanma ve menzil rakamları hala geliştiriliyor. Ön verilere göre, modelin 520 kilometre menzile sahip olması bekleniyor. 430 kW güç ve 900 Nm tork değeriyle öne çıkan model, 0-100 km/s hızlanmasını 4,5 saniyede gerçekleştiriyor. Aracın aylarca süren test ve optimizasyon çalışmaları devam ederken, bu rakamlar 2023’ün 4. çeyreğinde resmi satış öncesinde değişebilir.

Rolls-Royce Spectre 5453 mm uzunluğa, 2080 mm genişliğe, 1559 mm yüksekliğe ve 3210 mm dingil mesafesine sahip. Aracın ağırlığı ise 2975 kg olarak belirtiliyor.