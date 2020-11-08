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KIA’dan sonbahar fırsatları

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – KIA’da kasım ayında da ödemelerde erteleme ve faiz fırsatları devam ediyor.

Kampanya kapsamında otomobilseverler Sportage, Niro, XCeed, Ceed, Stonic, Rio, Picanto ve Bongo’daki uygun faiz fırsatları ile yeni bir KIA sahibi oluyor.

KIA Sportage, kasım ayı sonuna kadar 100 bin TL’ye 30 ay boyunca yüzde 0,99 faiz fırsatıyla KIA yetkili satıcılarında SUV severleri bekliyor. KIA Sportage satın alanlar ayrıca, şimdi al mayısta öde kampanyası kapsamında ödemelerini 6 aya kadar erteleyebiliyor.

Rio, 50 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,99 faizle satışa sunuluyor. Picanto ise kasım ayında 40 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,99 faiz fırsatıyla otomobilseverlerle buluşuyor.

XCeed ve Niro ay sonuna kadar 100 bin TL’ye 30 ay boyunca yüzde 0,99 faiz fırsatıyla bu sonbaharda SUV sahibi olmak isteyenleri KIA yetkili satış noktalarına davet ediyor.

KIA Stonic ise kasım ayı boyunca 50 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,99 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

KIA’nın kasım ayı kampanyalarına dahil olan Ceed, kasım sonuna kadar benzinli modelinde 50 bin TL’ye 18 ay boyunca %0,99 faiz fırsatıyla; Ceed STW ve Ceed HB DSL 100 bin TL’ye 30 ay boyunca %0,99 faiz fırsatıyla sunuluyor.

Bongo ise, kasım sonuna kadar 50 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0 faizle KIA yetkili satıcılarında yeni sahiplerini bekliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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