KIA’dan sonbahar fırsatları

CARMEDYA.COM – KIA’da kasım ayında da ödemelerde erteleme ve faiz fırsatları devam ediyor.

Kampanya kapsamında otomobilseverler Sportage, Niro, XCeed, Ceed, Stonic, Rio, Picanto ve Bongo’daki uygun faiz fırsatları ile yeni bir KIA sahibi oluyor.

KIA Sportage, kasım ayı sonuna kadar 100 bin TL’ye 30 ay boyunca yüzde 0,99 faiz fırsatıyla KIA yetkili satıcılarında SUV severleri bekliyor. KIA Sportage satın alanlar ayrıca, şimdi al mayısta öde kampanyası kapsamında ödemelerini 6 aya kadar erteleyebiliyor.

Rio, 50 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,99 faizle satışa sunuluyor. Picanto ise kasım ayında 40 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,99 faiz fırsatıyla otomobilseverlerle buluşuyor.

XCeed ve Niro ay sonuna kadar 100 bin TL’ye 30 ay boyunca yüzde 0,99 faiz fırsatıyla bu sonbaharda SUV sahibi olmak isteyenleri KIA yetkili satış noktalarına davet ediyor.

KIA Stonic ise kasım ayı boyunca 50 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,99 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

KIA’nın kasım ayı kampanyalarına dahil olan Ceed, kasım sonuna kadar benzinli modelinde 50 bin TL’ye 18 ay boyunca %0,99 faiz fırsatıyla; Ceed STW ve Ceed HB DSL 100 bin TL’ye 30 ay boyunca %0,99 faiz fırsatıyla sunuluyor.

Bongo ise, kasım sonuna kadar 50 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0 faizle KIA yetkili satıcılarında yeni sahiplerini bekliyor.