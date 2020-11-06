Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı’nda yükseliş sürüyor

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distibütörleri Derneği (ODD), 2020 yılı Ocak-Ekim dönemi sonuçlarını paylaştı.

ODD verilerine göre geçen 10 ayda otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 78,1 oranında arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %78,1 artarak 588.354 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2020 yılı on aylık dönemde geçen yıla göre %73,1 oranında artarak 465.031 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %99,7 artarak 123.323 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Ekim ayında %93,0, otomobil pazarı %90,9 ve hafif ticari araç pazarı %102,6 oranında arttı.

2020 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Ekim ayına göre %93,0 artarak 94.733 adet oldu.

2020 yılı Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %90,9 artarak 76.341 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %102,6 artarak 18.392 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre %48,7 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre %60,5 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre %14,0 arttı.

Otomobil Pazar Analizi (Ekim, Ocak-Ekim 2020)

Otomobil pazarı segmentlere göre

Pazarın %87,5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 294.338 adetle %63,3 pay, B segmenti otomobiller 110.055 adetle %23,7 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%43,7 pay, 203.315 adet) oldu.

Sedan otomobilleri, %29,6 pay ve 137.545 adet satış ile SUV, %23,6 pay ve 109.639 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre

Benzinli otomobil satışları 240.815 adetle %51,8 pay, dizel otomobil satışları 189.705 adetle %40,8 pay, otogazlı otomobil satışları 19.046 adetle %4,1 pay aldı. 314 adet elektrikli ve 15.151 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Otomobil pazarı motor hacmine göre

1600cc altındaki otomobil satışları %74,6 artarak %94,7 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %24,7 artarak %1,8 pay, 2000cc üstü otomobil satışları %9,3 artarak %0,2 pay aldı.

100-120 gr/km arasındaki otomobiller 193.599 adetle %41,6 pay, 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 141.165 adetle %30,4 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 324.825 adetle %69,9 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 140.206 adetle %30,1 pay aldı.

Hafif Ticari Araç Pazarı (Ekim, Ocak-Ekim 2020)

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; Van gövde tipi %76,5 pay ve 94.304 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken; kamyonet gövde tipi %11,2 pay ve 13.849 adetle 2. sırada yer aldı.