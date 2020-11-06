Delphi Technologies’den servisler için ADAS Kit!

CARMEDYA.COM – Delphi Technologies, özel servislerin gelişmiş sürüş destek sistemleri olan ADAS teknolojileri konusunda daha etkin olması adına geliştirdiği yeni çözümlerini tanıttı.

Bu kapsamda şirket, sunduğu yeni modüler ADAS Kit ile bağımsız servislerin hem teşhis ve onarım konularındaki hizmet kapsamlarını hem de gelirlerini daha da artırıyor. Yeni nesil araçlarda servis ve onarım süreçlerinin önemli bir parçası haline gelen ADAS teknolojilerine yönelik sunduğu kit ile Delphi Technologies, özel servislerin kalibrasyon alanında daha hızlı çözümler sunmalarına olanak tanıyor. Yeni ADAS Kit, mevcut DS arıza teşhis tablet ve yazılımı ile sorunsuz bir şekilde uyum gösterirken, kullanımı kolay ve modüler yapısıyla servis sektörünün çıtasını daha da yukarı taşıyor. ADAS Kit; temel destek, lazerli ayar sütunu, jant pençeleri, kademeli destekler ve aynalar dışında Volkswagen, Mercedes-Benz, Renault, Peugeot, Citroen, Toyota ve Mazda gibi popüler markaların araç ön kamera kalibrasyonları gibi çözümleri kapsıyor.

ADAS Kit’in çözüm sunacak fonksiyonları arasında; geri görüş kamerası ayarı, sürücü ve ön yolcu ön kamerası kalibrasyonu ile çeşitli temel güvenlik algılama özelliklerinin radar kalibrasyonu yer alıyor. Kalibrasyon, yolda dinamik olarak yapılabiliyor veya belirlenen hedefler ve araç üreticisi tarafından sağlanan ekipmanlar kullanılarak servis içerisinde de gerçekleşebiliyor. Sistem, hızlı ve doğru kalibrasyon için yazılıma entegre edilen, izlemesi kolay ve adım adım talimatları da içeriyor. Halihazırda 284 modelin kamera kalibrasyonu ve 146 modelin radar kalibrasyonu olmak üzere 31 araç markasını kapsayan bu çözümlerin, yazılım geliştirme programlarıyla daha da genişleyeceği Delphi Technologies tarafından belirtildi.

“ADAS Kit ile servislerin iş hacimleri büyüyecek”

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Delphi Technologies Satış Sonrası Arıza Teşhis ve Servis Çözümleri Kıdemli Müdürü Alex Bertoli, 2020 yılından itibaren yeni araçların yüzde 40’ından fazlasının standart olarak en az iki tip ADAS ile donatılmış olarak yollara çıkacağını ve bu oranın daha da artacağını belirterek, “ADAS kalibrasyonu, bağımsız servislerin söz konusu ileri teknolojiyle donatılan ve her geçen gün sayısı artan otomobillere güvenlik açısından kritik hizmetler sunma ve iş hacimlerini büyütme fırsatı sunuyor. ADAS’ın servisler için ek bir finansal yatırım olduğunun farkındayız. Modüler tasarımımız sayesinde servisler tercih ettikleri işlevleri seçme olanağına sahip olacaklar. ADAS özellikleri veya iş hacmi geliştikçe, esnek ürün çözümlerimiz ve verimli ADAS hizmet çözümlerimizle kapasitelerini artırabilecekler.” ifadelerini kullandı.