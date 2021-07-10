Dacia’dan Temmuz kampanyası

CARMEDYA.COM – Temmuz ayında bir Dacia sahibi olmak isteyenler, kredi taksiti ödemelerini 2022 Ocak ayına kadar erteleyebiliyor.

1500 TL yakıt hediyesi ve 1000 TL Dacia Kasko indiriminden de yararlanılabilen kampanya kapsamında, 1 yıl uzatılmış garanti ve ilk periyodik bakım paketi de sunuluyor.

Sınırlı sayıdaki 2021 model yılı araçlardan Duster Comfort ECO- G 100 bg 4×2 versiyonu, 193 bin 400 TL’den benzinli fiyatına tüketicilerle buluşuyor. Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonu 160 bin 400 TL, Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg ise 151 bin 400 TL’lik fiyatlarla sahiplerini bekliyor.