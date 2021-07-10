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Dacia’dan Temmuz kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Temmuz ayında bir Dacia sahibi olmak isteyenler, kredi taksiti ödemelerini 2022 Ocak ayına kadar erteleyebiliyor.

1500 TL yakıt hediyesi ve 1000 TL Dacia Kasko indiriminden de yararlanılabilen kampanya kapsamında, 1 yıl uzatılmış garanti ve ilk periyodik bakım paketi de sunuluyor.

Sınırlı sayıdaki 2021 model yılı araçlardan Duster Comfort ECO- G 100 bg 4×2 versiyonu, 193 bin 400 TL’den benzinli fiyatına tüketicilerle buluşuyor. Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonu 160 bin 400 TL, Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg ise 151 bin 400 TL’lik fiyatlarla sahiplerini bekliyor.

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Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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