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Renault’dan sıfır faiz fırsatı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Temmuz ayında Renault, sıfır faiz, takas indirimi ve avantajlı fiyatları tüketicilerle buluşturuyor.

2021 model yılı otomobillerden Taliant’ın sınırlı sayıdaki Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg, Megane Sedan’ın Joy 1.3 TCe 140 bg ve Yeni Clio’nun Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg versiyonları, 60 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz finansman kampanyasıyla sahiplerini bekliyor.

Renault’un B-Sedan segmentindeki yeni temsilcisi Taliant’ın yanı sıra, Yeni Clio ve Megane Sedan’ın 2021 model yılı versiyonlarında 3 bin TL’lik takas indirimi sunuluyor.

Renault Finans’tan kredi kullananlar 2021 model yılı otomobillerden sınırlı sayıdaki Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonuna 163 bin 400 TL, ZOE’ye ise 316 bin 900 TL’lik fiyatlarla sahip olabiliyor.

Renault’nun tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanları ile satinal.renault.com.tr platformu üzerinden gerçekleşen online satışlarda Renault Finans’tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor. Ayrıca aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü de hediye ediliyor.

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Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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