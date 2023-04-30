Suzuki büyük hacimli motor ailesini sergiledi

CARMEDYA.COM – Doğan Trend Otomotiv tarafından ülkemizde temsil edilen Suzuki Motosiklet, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Motobike İstanbul’da, orta ve yüksek cc’li segmentteki boşluğu dolduran yeni modelleri V-Strom 1050 DE , V-Strom 800 DE ve GSX-8S’i sergiledi.

Mevcut V-Strom ailesinin alt ve üstü serileri arasına konumlandırılan yeni modeller ile Suzuki motosiklet çeşitliliği artırılıyor. Street ve Touring modelleriyle tutkunlarının vazgeçemediği GSX serisine eklenen GSX-8S ile de niş motosiklet segmentindeki alternatifler çoğaltılıyor. Suzuki standında ayrıca markanın dayanıklı yapıları ve ekonomik işletim maliyetleriyle öne çıkan Address 125 ve Avenis 125 scooter modelleri de sergilendi.

V-Strom 800 DE: Macera tutkunları için

Şimdiye kadar üretilen en maceracı V-Strom olarak adlandırılan V-Strom 800 DE, sarı-mavi ya da gri-sarı renklerde tercih edilebiliyor. V-Strom ailesinin en yeni üyesi V-Strom 800 DE, 776 cc hacmindeki motoruyla uzun yolda konfor, arazide ise dinamizm isteyenlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklere sahip. Üst sınıflarda görmeye alışılan elektronik donanımlar da V-Strom 800 DE’yi diğerlerinden ayıran en önemli özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca V-Strom 800 DE, 600-1000 cc segmenti arasında kendini konumlayarak, ara segmenti deneyimlemek isteyen sürücülere alternatif sunuyor.

V-Strom ailesinin gücü vurgulayan keskin hatları, ön tarafta bulunan gaga ve yukarıya konumlandırılmış egzoz sayesinde V-Strom 800 DE’nin, arazi performansına gönderme yapıyor. 21 inç çapındaki ön tel jant ve uzun çalışma mesafesine sahip ön süspansiyon tercihleri de V-Strom 800 DE’nin maceracı yönünü vurguluyor. 776 cc hacmindeki paralel twin motor, özellikle düşük devirlerde sağladığı güçle arazi koşulları ya da yoğun trafikte sorunsuz bir şekilde yol alınmasını sağlıyor. Suzuki Cross Balancer teknolojisi sayesinde bu motor oldukça yumuşak bir kullanıma sahip. Suzuki Clutch Assist System (SCAS) teknolojisi sayesinde de debriyajın daha yumuşak kavrama yapması amaçlanıyor.

Macera özellikleri ön planda tutularak V-Strom 800 DE için yepyeni bir şasi tasarlandı. 220 mm yerden yüksekliğiyle en yüksek V-Strom olan V-Strom 800 DE, çelik şasisi ve alüminyum salıncak tasarımıyla düz yollarda stabil, arazi koşulları ve virajlarda da dinamik bir sürüş sunuyor. Yol koşulları ve sürücünün tercihlerine göre sürüş dinamiklerini özelleştiren Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), üst sınıf motosikletlerde görülen sürüş modları, kapatılabilir ABS ve çekiş kontrolü gibi özellikleri sürücüye sunuyor. Easy Start teknolojisi, motorun daha kolay start almasını sağlarken, Low RPM Assist teknolojisi de düşük devirlerde yüksek tork üreterek rahatlık sağlıyor. 5 inç büyüklüğündeki renkli TFT gösterge paneli ile motosikletin tüm fonksiyonları kolaylıkla kontrol edilebiliyor. Geniş sürücü pegleri, ayakta kullanımda maksimum görüşü sunan rüzgâr siperliği, karter ve elcik koruması gibi standart donanımlar, arazi sürüşlerinde performansın maksimuma çıkmasını sağlıyor. Tam LED aydınlatmalar da iyi bir görüş sunuyor.

V-Strom 800 DE, daha fazla denge ve arazide daha iyi kontrol için 21 inç alüminyum ön jant ve 17 inç arka telli jantlara sahip. Yeni 90/90-21 ön ve 150/70R17 arka Dunlop Trailmax Mixtour lastikleri, hem asfalt dışında sağlam çekiş sağlayan hem de yolda sürerken gürültüyü azaltan uzun, düz çapraz oluklara sahip yarı blok sırt deseni ile öne çıkıyor. Lastik sırtının da, sürücü patikaları keşfetmeye karar verdiğinde yol tutuşu ile dayanıklılık arasında optimum dengeyi ve çevik yol tutuşu sağlayabilmesi için V-Strom 800 DE’ye özel daha geniş, daha derin olması dikkat çekiyor. Yeni Suzuki V-Strom 800 DE, 359 bin 900 TL’lik fiyatla satışa sunuluyor.

V-Strom 1050 DE: Paris-Dakar efsanesinden esinlenildi

2002’den günümüze motosiklet dünyasında kendine özel bir yer edinmiş en büyük V-Strom, yıllar içerisinde kendini geliştirerek macera sever motosiklet sürücüleri arasında üne sahip oldu. V-Strom 1050 DE, yenilenmiş teknolojileri ve geliştirilmiş tasarımıyla bu ünü bir sonraki seviyeye taşıyor. İster asfalt dağ yollarında, isterse pek kimsenin uğramadığı toprak arka yollarda V-Strom 1050 DE, yeni 21 inçlik ön ve 17 inçlik arka jantlarıyla, macera arayanları diledikleri yere götürebiliyor.

Sarı-gri ya da lacivert-siyah renk seçenekleri sunulan V-Strom 1050 DE, V-Strom ailesinin gelenekselleşmiş maceracı görünümüne sahip. Tasarımında bir Paris-Dakar yarışçısı olan DR-Z’den (Dr. Big) ilham alınan motosiklet, gücünü vurgulayan keskin hatlara sahip. Alüminyum karter koruma, geniş gidon, çalışma mesafesi uzatılmış ön süspansiyon, metal sürücü pegleri ve ayakta sürüş pozisyonunda geniş bir görüş açısı sağlayan rüzgâr siperliğiyle de V-Strom 1050 DE’nin maceracı tarafı vurgulanıyor.

V-Strom 1050 DE’nin, kendini kanıtlamış 1037 cc hacmindeki motoru her devir aralığında tatmin edici bir güç üreterek motosikletin her türlü yol koşulunda sorunsuz bir şekilde yol almasını sağlıyor. Sodyum alaşımlı egzoz valfleri sayesinde yanma odasındaki sıcaklık düşürülürken yenilenmiş transmisyon sayesinde de vites geçişleri çok daha yumuşak hale geliyor. Suzuki Clutch Assist System (SCAS) ile debriyaj kolunun hafiflemesiyse çok daha konforlu bir sürüş vadediyor. Tasarımında bir Suzuki efsanesi olan 1988 model DR750S’ten alınan ilham V-Strom 1050 DE’de, 21 inç çapındaki ön teker ve 17 inç çapındaki arka teker tercihleri, sadece asfalt ve kötü yollarda değil; arazide de maksimum performans için görevlendiriliyor.

Genlerinde macera olan V-Strom 1050 DE, sahip olduğu elektronik ekipmanlarla sürüşü çok daha eğlenceli ve güvenli hale getiriyor. Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), yol koşulları ve sürüş tarzına göre eğlenceyi maksimum seviyeye çıkarıyor. Suzuki’nin ride-by-wire elektronik gaz kontrolü sistemi, gaz tepkisinin sürücünün kontrolünde olmasını sağlarken yokuş kalkış desteği gibi özellikler de kolaylık sağlıyor. 3 modlu çekiş kontrol sistemi, Altı eksenli IMU, sürüş yardımları ve kapatılabilir ABS de güvenliğe katkı sağlıyor. Yeni Suzuki V-Strom 1050 DE, 459 bin 900 TL’lik fiyatıyla fuardaki yerini aldı.

GSX-8S: Sokak savaşçısı

Suzuki GSX-8S, 600-1000 cc segmenti arasında kendini konumlayarak, ara segmenti deneyimlemek isteyen sürücülere beyaz, mavi ve siyah renk alternatiflerini sunuyor. Yeni Suzuki GSX-8S, bir kuzgunu andıran tasarımı, sivri burun tasarımı ve kısa kuyruk bölgesiyle park halindeyken bile dinamik bir görünüme sahip.

Suzuki’nin imzası haline gelen paralel twin motoru, 776 cc hacme sahip. 270 derecelik ateşleme sıralaması sayesinde yüksek tork üreten bu motor, Suzuki’nin Cross Balancer teknolojisi sayesinde de mükemmel bir denge sağlıyor. GSX-8S’in güçlü motoru sürüş güvenliği ve performansını artıran teknolojik özelliklerle tamamlanıyor. Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.) ile donatılmış GSX-8S, üç sürüş moduna ve dört seviyeli çekiş kontrol sistemine sahip. Her iki yönde çalışan quick shifter özelliği sayesinde GSX-8S, vites geçişlerini çok daha konforlu yapmanızı sağlıyor. Suzuki Clutch Asist System (SCAS) sayesinde vites geçişleri ve motor freni yumuşak bir şekilde yapılabiliyor. Yüksek kalitede KYB süspansiyonlar hem düz yolda hem de virajlarda GSX-8S’in muhteşem bir şekilde yola tutunmasını sağlıyor. Bu süspansiyon yapısını tamamlayan önde 4 pistonlu Nissin kaliperler ve çift fren diski ile GSX-8S, yavaşlarken de oldukça güvenli bir yapı sergiliyor. Yeni Suzuki GSX-8S, 289 bin 900 TL’lik fiyatla satışa sunuldu.

Address 125 ve Avenis 125

Suzuki’nin klasik görünümünü modern teknolojiyle buluşturan Address 125 ve pratik kullanım sağlayan Avenis 125 modelleri, ekonomik ve kaliteli scooter arayanlara hitap ediyor. Bu ikili 100 km’de sadece 1.9 litre yakıt tüketimi sunan 6,4 kW (8.7 PS) gücündeki ve 10 Nm torkundaki motoru paylaşıyorlar.

Mavi, kırmızı veya beyaz renklerde tercih edilebilen, Suzuki’nin kendini kanıtlamış scooter’ı Addres 125, klasik hatlarıyla, şehir içindeki hareket özgürlüğüne şık bir görünüm kazandırıyor. Address 125, modern teknolojileriyle günlük hayat içindeki ulaşım ihtiyaçlarını tarz sahibi bir dokunuşla çözüyor. Mat gri-beyaz ve mat gri-yeşil renklerindeki Suzuki Avenis 125 ise keskin, dikkat çekici çizgileriyle şehir içi ulaşımı sıkıcı olmaktan çıkarıyor. Her iki model de güvenlik özellikleri sayesinde hem kullanıcısını hem de kendisini güvende tutuyor. LED farlar, USB çıkışı, geniş analog hız göstergesi Suzuki modellerini öne çıkarıyor.