Peugeot Türkiye’den sıfır faiz avantajı

CARMEDYA.COM – Peugeot Türkiye, sıfır fazi avantajını da kapsayan mart ayı kampanyalarını duyurdu.

Kampanya kapsamında mart ayında tüm modellerde sıfır faiz avantajı, sınırlı sayıda modelde ise 169 bin TL’den başlayan fiyatlar sunuluyor.

Yine mart ayında 3008’de 140.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı, 5008’de 200.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı, 2008’de 229.700 TL’den başlayan fiyatlar ve 100.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı, 508’de 200.000 TL için 36 ay %0,99 faiz avantajı ve 5000 TL akaryakıt hediyesi, 308’de geri görüş kamerası, cam tavan ve karartılmış arka camlarla birlikte 229.500 TL’den başlayan fiyatlar ve 120.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı, Rifter’da 100.000 TL için 24 ay %0 faiz avantajı sunulurken; hafif ticari ailesi de %0 faiz avantajıyla satışa sunuluyor.

Peugeot 208’de ise lansmana özel 169.000 TL’den başlayan fiyatlar, 50.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı geçerli.