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Peugeot Türkiye’den sıfır faiz avantajı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Peugeot Türkiye, sıfır fazi avantajını da kapsayan mart ayı kampanyalarını duyurdu.

Kampanya kapsamında mart ayında tüm modellerde sıfır faiz avantajı, sınırlı sayıda modelde ise 169 bin TL’den başlayan fiyatlar sunuluyor.

Yine mart ayında 3008’de 140.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı, 5008’de 200.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı, 2008’de 229.700 TL’den başlayan fiyatlar ve 100.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı, 508’de 200.000 TL için 36 ay %0,99 faiz avantajı ve 5000 TL akaryakıt hediyesi, 308’de geri görüş kamerası, cam tavan ve karartılmış arka camlarla birlikte 229.500 TL’den başlayan fiyatlar ve 120.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı, Rifter’da 100.000 TL için 24 ay %0 faiz avantajı sunulurken; hafif ticari ailesi de %0 faiz avantajıyla satışa sunuluyor.

Peugeot 208’de ise lansmana özel 169.000 TL’den başlayan fiyatlar, 50.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı geçerli.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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