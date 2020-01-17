Türkiye’de üretilen Ford Custom PHEV görücüye çıktı

CARMEDYA.COM – Ford Otosan, 2020 Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) ödülünün sahibi, hibrit elektrikli Ford Custom (PHEV) Plug-In Hybrid modelini Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nde tanıttı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımı ile gerçekleşen etkinlikte sergilenen, Türkiye’de üretilen segmentinin ilki, uluslararası ödüllü modelin test amaçlı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne verileceği ve buradan elde edilecek verilerin Ford Otosan mühendisleri tarafından Akıllı Şehir Modelleri, Temiz Ulaşım Yöntemleri ve ürün geliştirme için kullanılacağı bilgisi de paylaşıldı.

2020 Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) ödüllü, Türkiye’nin ilk ve tek yerli şarj edilebilir, hibrit elektrikli ticari aracı Transit Custom PHEV’i Ankara ATO Congresium’da gerçekleştirilen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nde sergileyen Ford Otosan, etkinlik kapsamında test amaçlı olarak 2 adet aracın da Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne verileceğini duyurdu. Böylece araçlar Ford’un Valensiya, Köln ve Londra çalışmalarının ardından, Ford Otosan tarafından Ankara yollarında test edilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımıyla düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nde tanıtılan segmentinde ilk Yeni Ford Transit ve Tourneo Custom PHEV, Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim üssü olan Ford Otosan Kocaeli Fabrikalarında üretiliyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) dünyada sadece 16 fabrikayı kabul ettiği “Global Lighthouse Network” ağına Türkiye’den giren ilk otomotiv tesisi olan Kocaeli Fabrikası’nda kısa süre önce seri üretime geçen model, Türkiye’de üretilen şarj edilebilir hibrit elektrikli ilk ticari araç olma unvanına da sahip bulunuyor.

“Akıllı Şehir” uygulamaları çerçevesinde geliştirilen “Temiz Ulaşım” projeleri kapsamında, Ford Otosan tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne test amaçlı verilecek 2 araçla hem kullanıcıların elektrikli araç deneyimleri gözlemlenecek hem de araçlardan alınacak veriler, Ford Otosan ürün geliştirme süreçlerinde kullanacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise elektrikli araçlar ile taşımacılık hizmetleri verecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, test amaçlı kullanılacak hibrit elektrikli araçlarla ilgili şunları kaydetti:“Günümüzde tüm dünyada kentler arasında bir rekabet yaşanıyor. Ankara bu rekabette öne çıkacak çok önemli bir potansiyele sahip. Şehrimizin tarihini, kültürünü, turizmini, üretimini önemli bir kaynak olarak kullanırken, şehircilik politikalarında da bugünün gereklerine uygun bir yaklaşımla önemli mesafe katediyor,çevre dostu akıllı şehircilik uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Bu anlamda Türkiye’nin ilk ve tek yerli şarj edilebilir, hibrit elektrikli ticari aracı olan Ford Custom PHEV’in test sürüşleri için Ankara’nın seçilmiş olmasından mutluluk duyduk. Ford Otosan tarafından ülkemizde üretilen bu araçların yarattığı katma değeri şehrimizin sakinlerinin hizmetine sunarken edineceğimiz deneyim, sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyan elektrikli araç teknolojilerinin geliştirilmesine de katkı sağlayacak.”

Ford Otosan’ın Türkiye’de ticari araçlarda elektrikli hibrit teknolojisinin öncüsü olduğunu vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ise, yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Otomotiv sanayi bugün tüm dünyada çok önemli bir dönüşüm geçiriyor; elektrikli araçlar da bu dönüşüm sürecinde önemli adımlardan biri durumunda. Ford Otosan olarak, Türkiye’nin ilk ve tek yerli şarj edilebilir, hibrit elektrikli ticari aracını üretmekten duyduğumuz mutluluk, 2020 Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) ödülünün de sahibi, segmentinde bir ilk olan Custom Plug-In Hybrid modelimizin ülkemizin başkentinde test amaçlı olarak kullanılacak olması ile ikiye katlanıyor. Ford’un “Akıllı Şehirler” vizyonu ile Türkiye’de şehir içi taşımacılığında bir ilki gerçekleştirmekten ve daha çevreci, verimli ve sessiz bir taşımacılık için kritik rol üstlenecek yatırımlarımız ile ülkemize ve çevreye katkı sağlıyor olmaktan kıvanç duyuyoruz. Teknolojik yetkinliklerimiz ve Ar-Ge çalışmalarımız doğrultusunda bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin ihracat şampiyonu Ford Otosan olarak, hibrit elektriklimodellerimizi dünyaya sunacak ve bu alanda söz sahibi olacak konumdayız. Türkiye’de bu teknolojinin öncüsü olarak, otomotiv sanayinde geleceği tasarlamaya, dünya çapında bir başarı hikayesi yazmaya devam ediyoruz”.

2020 Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) ödülünü kazandı

Avrupa’nın 25 ülkesinden 25 uzman otomotiv gazetecisinin oluşturduğu jürinin oy birliği ile verdiği kararla 2020 Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) ödülünün kazananı olan Yeni Ford Transit Custom Plug-In Hybrid modeli, yakıt maliyetlerini düşürmeye yardımcı olması, düşük emisyon bölgelerine giriş izni sunması, menzil endişesini ortadan kaldırması, basit şarj imkanı ve emisyonları azaltmak üzere tasarlanan elektrikli güç aktarım mekanizmasıyla dikkatleri çekiyor.

Toplam 500 km’nin üzerinde menzil sunabiliyor

Segmentinde bir ilki gerçekleştirerek, 56 km’ye varan sıfır emisyonlu sürüş sunan model, 1.0 litre EcoBoost benzinli motoru menzil uzatıcı olarak kullanıyor ve toplam menzilini 500 km’nin üzerine çıkarıyor. Transit Custom Plug-In Hybrid’in ön tekerleklerini 13,6 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya tarafından beslenen 92,9 kW gücünde bir elektromotor harekete geçiriyor. Şarj edilebilen 13,6 kWh kapasiteli batarya ile sıfır emisyonlu sürüşe imkân tanıyan gelişmiş şarj edilebilir hibrit mimari ise emisyonların azaltılmasına yardımcı oluyor.

Sistem 2.7 lt/100 km yakıt tüketimi ve 60 gr/km CO2 emisyon salım değeriyle dikkat çekiyor. Elektrikli hibrit paketin optimum tasarımı sayesinde araç 6.0 m3 yükleme hacmini koruyor ve 1.130 kilogram taşıma kapasitesi sunuyor.

Elektrikli araç kullanıcıları için önemli kriterlerden olan şarj süresi açısından da avantajlı konumda olan yeni Transit Custom Plug-In Hybrid 240 Volt 10 amper ile elektrik şebekesinden 4,3 saatte, tip 2 AC araç şarjı kullanılarak ise 2,7 saatte şarj edilebiliyor. Ayrıca araç yavaşlarken veya fren anında oluşan kinetik enerji de elektrik enerjisine dönüştürülerek ilave enerji kaynağı olarak kullanılıyor.