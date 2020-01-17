Jeep’den CES’de elektrik sürprizi

CARMEDYA.COM – Jeep, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı – CES 2020’de Fiat Chrysler Automobiles’ın (FCA) küresel çapta elektrikliye geçiş sürecini gözler önüne serdi.

Fuarda, SUV dünyasının gelecek beklentilerini sergileyen marka, üzerinde ”4xe” logosu bulunan şarj edilebilir, hibrit elektrikli Wrangler, Renegade ve Compass’ı ilk kez tanıttı.

CES 2020’de sergilenen bu üç yenilikçi model, önümüzdeki dönemde sırasıyla Cenevre, New York ve Pekin otomobil fuarlarında da gösterilecek.

Markanın ayrıca CES 2020 süresince düzenlediği “Jeep 4×4 Adventure VR Experience” etkinliğiyle, elektrikli Wrangler 4xe modeli oldukça gerçekçi bir sanal deneyim eşliğinde ziyaretçiler tarafından test edildi.

Jeep ile “yeşil- çevre dostu premium teknoloji”

Performans ve 4×4 kabiliyetleriyle sürüş güvenliğini bir üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Jeep’in elektrikli hibrit araçları, daha yüksek tork üretimi, anında gelen motor tepkileriyle asfaltta daha fazla sürüş keyfi ve asfalt dışı yollarda daha etkin bir performans vadediyor. “yeşil- çevre dostu premium teknoloji” konusunda öncü olma misyonuyla hareket eden Jeep’in, gerek performans gerekse 4×4 yetenekleriyle öne çıkacak olan 4xe logolu üç yenilikçi Jeep modeli, aynı zamanda FCA’nın 2020 yılına kadar 30 adedin üzerinde elektrikli araç lanse etme taahhüdünün de bir parçasını oluşturuyor.