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“Lüks otomobilim var diye yaz lastiğine güvenmeyin!”

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Premium araçlara servis hizmeti veren Aşin Otomobil, yeni mevsimde otomobil sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak önemli uyarılarda bulundu.

Küresel ısınmanın etkisiyle her yeni kış mevsiminin daha zorlu geçtiğini ifade eden Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, kış lastiği konusunda lüks araç sahiplerinin halen yeterince bilgi sahibi olmadığını belirtti.

Yaz lastiği 7 derecenin altında özelliğini kaybediyor

Sadece karlı havalarda değil, tüm yağışlı ve 7 derecenin altındaki hava şartlarında, yaz lastiğinin içinde barındırdığı maddelerin özelliğini kaybettiğini dile getiren Erdem “Lüks otomobilim var, çok iyi yol tutuyor diye güvenmeyin. Yanlış lastik seçimi tüm hareket kabiliyetinizi elinizden alıyor, yol tutuş dengesini bozuyor, fren mesafesini uzatıyor. Dört tekerlekten çekişli de olsa kış lastiği kullanarak kendinizi, sevdiklerinizi ve trafikteki diğer kullanıcıları koruyabilir, aynı zamanda otomobilinizin potansiyelini kaybetmeyerek keyifli sürüşler yapabilirsiniz.” dedi. Özellikle arkadan itişli otomobillerde ESP sisteminin de faydasız kalacağının altını çizen markanın başındaki isim, “Daha zorlu şartlar için bagajınızda bir zincir seti bulundurmak hiç beklemediğiniz bir anda hayatı kolaylaştırır. Sürücülerin aynı zamanda reflektör ve çekme halatı bulundurmasını tavsiye ediyoruz. Genel kanının aksine lastik basınçlarını düşürmek yerine 1-2 PSI kadar artırmak iyi olacaktır. Rot ve balans ayarlarını da servislerinde kontrol ettirmeleri yürüyen aksam, jant ve lastiklerin ömrünü uzatır.” şeklinde konuştu.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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