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Goodyear Cooper şirketini satın alma işlemini tamamladı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – The Goodyear Tire & Rubber Company,22 Şubat’ta açıklanan birleşme anlaşmasını sonuçlandırarak Cooper Tire & Rubber Company’yi satın alma işlemini tamamladığını duyurdu.

Birbirini tamamlayan ürün portföyleri, hizmetler ve yeteneklere sahip bu iki lastik şirketinin birleşmesiyle küresel lastik sektöründe Amerika Birleşik Devletleri merkezli daha güçlü bir şirket ortaya çıkması hedefleniyor.

Goodyear Yönetim Kurulu Başkanı Richard J. Kramer, konu hakkında şunları söyledi: “Goodyear ve Cooper’ı resmi olarak bir araya getirmekten ve ortak odak noktamız olan müşteri, inovasyon ve yüksek kaliteli ürün ve çözümlere yaklaşımımızı bir bütün olarak ortaya koymaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu birleşme, Goodyear’ın dünyada daha fazla tüketiciye hizmet sağlama kabiliyetini pekiştirirken, yeni mobilite ve filo çözümlerine daha fazla yatırımı desteklemek üzere şirketin büyümesini sağlıyor.”

Bu birleşme, Goodyear’ın ABD’deki konumunu pekiştirirken, Kuzey Amerika’daki diğer pazarlardaki konumunu da önemli ölçüde geliştirecek. İki şirketin birleşmesi, Çin’de Goodyear’ın görünürlüğünü yaklaşık iki katına çıkarırken, yerel otomobil üreticileriyle ilişkileri artıracak ve Goodyear’ın 2 bin 500 markalı perakende mağazası ağı üzerinden Cooper lastikleri için daha geniş bir dağıtım olanağı sağlayacak.

Bir araya gelen iki şirket, Goodyear’ın orijinal ekipman ve üst segment değişim lastikleri pazarındaki gücünün yanı sıra, özellikle hafif ticari ve SUV segmentlerinde güçlü olan Cooper markasının orta düzeye hitap eden ürünlerinden faydalanabilecek.

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Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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