Cardata’nın mobil uygulaması yenilendi

CARMEDYA.COM – Otomotiv sektörüne yönelik data analizi firması Cardata, çok daha geniş veri tabanı ve kullanıcı dostu yapısıyla yenilediği mobil uygulamasını hizmete aldı.

32 bin araçlık veri tabanıyla kullanıcılarla buluşan uygulamada, ikinci el araç fiyatlandırma, elektrikli ve hibrit araçların da içerisinde bulunduğu sıfır kilometre araç fiyatları, teknik verileri ve araç karşılaştırması ve Tramer hasar kaydı gibi otomotiv datasına dair birçok şeye tek bir dokunuşla ulaşılabiliyor.

Kullanıcı dostu yepyeni bir arayüze sahip olan uygulamaya üye olmak için ise tek gereken, bir cep telefonu numarası. Yenilenen uygulama ile otomotiv sektörüne dair birçok veriyi ve kolaylığı sağladıklarını vurgulayan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Sektörümüzde yine bir ilke imza atarak veri tabanımızdaki araç sayısını 32 bine çıkartarak yeni bir rekor elde ettik. Piyasadaki en fazla aracın datalarını sunmamızın yanı sıra yeni sürümle birlikte hem sıfır kilometre hem de ikinci el elektrikli ve hibrit araçların fiyatlarını da Türkiye’de yalnızca Cardata uygulamasında sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Yenilikçi tasarım ile kolay erişim

Cardata’nın ikinci nesil mobil aplikasyonunun tasarımına yenilikçi dokunuşlar eklendi. Bu kusursuz yeni tasarım ile birlikte uygulama artık daha fazla kullanıcı dostu olurken kullanıcılar da böylece uygulamaya daha rahat, daha hızlı ve daha kolay ulaşabiliyor. Yeni tasarımın sunduğu yeni renkler ve yeni özellikler ile uygulama artık çok daha keyifli ve dikkat çekici hale geldi. Cep telefonuna kısa mesaj olarak gönderilen onay kodu ile uygulamada üyelik ve giriş işlemleri artık daha hızlı. Bununla birlikte değişen ana sayfa tasarımı da hızlı ve anlaşılır bir işleve sahip oldu. Navbar’a (Gezinme Çubuğuna) eklenen ‘Ana Sayfa’nın yeni içeriğinde güncel bilgiler ve hızlı erişim yönlendirmeleri yer alıyor. Yeni sürümde teknik ve donanım datasının kapsamı ve adetleri de artırıldı. Artık kullanıcılar araçlar hakkında daha fazla bilgiye sahip olabiliyorken, aradıkları aracı da ‘en sık görüntülenen markalar’ butonu ile çok daha kolay bulabiliyorlar. Buna ek olarak menüye eklenen yeni ‘Dark Mode (Karanlık Modu)’ ile uygulama, çok daha şık ve rahat okunan bir görünüme de sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Uygulama ile yapılabilecekler

• 2. el araç fiyatlandırma: Uygulamaya yalnızca telefon numarası ile üye olunabilirken, ücretsiz olarak 5 adet ikinci el araç fiyat sorgusu yapmak mümkün

• Sınırsız sıfır km araç fiyatı sorgusu: Uygulamaya üye olan herkes ücretsiz olarak sınırsız sayıda 0 Km araç fiyatı sorgusu gerçekleştirebiliyor.

• Araç karşılaştırma özelliği: Ücretsiz olarak, sınırsız sayıda araç karşılaştırma imkânı bulan Cardata üyelerini uygulamada yepyeni bir özellik de bekliyor; artık ikinci el araçlar ile sıfır kilometre otomobiller birbiriyle karşılaştırılabiliyor.

• Tramer hasar kaydı: 2.el araç değerlemedeki en önemli unsurlardan biri olan Tramer Hasar Kaydı özelliği de yenilenen uygulamanın en özel değişikliklerinden bir tanesi olarak kendisini gösteriyor.

• 400 bin kilometreye kadar fiyat sorgusu: Cardata mobil uygulamasını rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi; uygulama sisteminde bulunan 2. el araçların fiyat sorgusu 400 bin kilometreye kadar yapılabiliyor.