Honda’nın 3 yeni motosikleti Türkiye’de satışa sunuluyor

CARMEDYA.COM – Türkiye’nin 8 yıldır en çok satan motosiklet markası olan Honda’nın farklı segmentlerdeki 3 yeni modeli motosiklet severlerin beğenisine sunuluyor.

Honda’nın şehir içi çeviklik, uzun mesafe sürüş konforu ve arazi becerileri arasında denge sunan XL750 Transalp modeli 418 bin TL; scooter segmentinin en yeni temsilcisi ADV350 253 bin TL ve arazi yollarında fark yaratan CRF250L 162 bin 500 TL, CRF 250 RL ise 193 bin 500 TL’lik fiyatları ile 17 Haziran 2023 tarihinde Honda bayilerinde satışa sunulacak.

Farklı segmentlerdeki 3 yeni motosiklet modeliyle ürün gamını genişleten Honda’nın yılsonuna kadar 5 yeni modeli daha Türkiye yollarına çıkacak.

XL750 Transalp

Honda’nın geleneksel Transalp modelinin formülüne yüksek performanslı bir motor, tamamen yeni bir tasarım ve sürücülerin gereksinimlerine uygun üst düzey donanımlar eklenerek geliştirilen yeni XL750 Transalp modeli hem uzun yol rotalarında hem de şehir içi günlük kullanımda rahat bir sürüş imkanı sağlıyor. Yeni görüntüsünün yanı sıra XL750 Transalp; 5 inçlik TFT renkli ekran, Android ve IOS cihazları destekleyen Honda Akıllı Telefon Sesli Kontrol Sistemi, Acil Durum Fren Sistemi (ESS) işlevi ile otomatik kapanan sinyaller ile tüm LED aydınlatmalar dahil olmak üzere zengin donanım özellikleriyle yollara çıkıyor. Honda XL750 Transalp; Üç Renkli Ross Beyaz, Metalik Mat İridyum Gri ve Metalik Mat Balistik Siyah olmak üzere üç renk seçeneği ile sunuluyor. Honda mühendisleri tarafından geliştirilen XL750 Transalp’in paralel iki silindirli 755 cc hacimli motor, 92 beygir gücü ile 67,5 kW maksimum güç ve 75 Nm tork kullanıma sunuyor. Aynı zamanda CB750 Hornet’te de kullanılan yeni Elektronik Gaz Kelebeği (TBW) motoru touring ve konfor sürüşlerini destekliyor. Yumuşak bir debriyaj hissi sunan XL750 Transalp modeli, 23 km/lt’lik yakıt tüketimi değeri (WMTC modu) ve 16,9 litrelik yakıt deposuyla 390 km potansiyel bir menzil sunuyor. Gelişmiş sürüş deneyimi sunan Honda XL750 Transalp modelinde Elektronik Gaz Kelebeği (TBW) aracılığıyla elektronik sürüş destek sistemleri sunuluyor ve önceden ayarlanan 5 farklı sürüş modu yer alıyor. Elektronik Gaz Kelebeği (TBW); Spor, Standart, Yağmur ve Toprak olmak üzere dört varsayılan sürüş modu sunarken; modlar motorun performansını koşullara ve sürücünün amacına göre uyarlanabiliyor.

Honda ADV350

Premium scooter donanımlarını zorlu asfalt sürüş özellikleri ve güçlü Adventure tasarımıyla birleştiren ADV350, Honda’nın İtalya’daki Atessa Fabrikası’nda üretiliyor. Tamamen bir şehir içi scooter olarak tasarlanan model, güçlü tasarım çizgileri ile dikkatleri çekiyor. Günlük hayat için kullanım kolaylığı ve zengin donanım özelliklerini bir araya gelen ADV350’de anahtarsız çalıştırma özelliği, iki tam boy kask için sele altı saklama alanı ve ayrıca torpido gözünde bir USB şarj girişi sunuluyor. Yeni ADV350’nin ön cam granajının yüksekliği ayarlanabiliyor ve LCD gösterge paneli Honda Akıllı Telefon Sesli Kontrol Sistemi’yle de entegre çalışıyor. Tüm aydınlatma donanımları LED olarak sunulan ADV350’de ayrıca güvenlik için standart olarak Acil Fren Uyarısı bulunuyor. Şehir içi sürüş konforunun yanı sıra hafif arazi koşullarında da keyifli bir sürüş imkanı veren yeni ADV350’de motosiklet tarzı USD çatallar, boru şeklindeki çelik iskelet, rezervuarlı arka amortisörler ve yerden yüksek yapı gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Ayrıca Honda Seçilebilir Tork Kontrolü’nün (HSTC) standart olarak yer aldığı ADV350’nin 330 cc hacimli, Smart Power+ (eSP+) SOHC dört supap motoru, 29 beygir gücü ile 21,5 kW maksimum güç ve 31,9 Nm tork sunuyor. Motor 7.500 d/d’de 21,5 kW güç ve 5.250 d/d’de 31,5 Nm tork üretirken; otomatik santrifüjlü kavrama, V-Matic şanzımanı ve son tahrik kayışını çalıştırıyor. Honda’nın ADV350 scooter modeli, 30 km/lt (WMTC modu) yakıt tüketimi ve 11,5 litre depo kapasitesiyle 340 km’nin üzerinde menzile olanak sağlıyor. Yeni ADV350 Metalik Gümüş, Metalik Mat Karbon Gri ve Metalik Mat Kırmızı renkleriyle satışa sunuluyor.

Off—road sürüş için CRF250L ve CRF250 RALLY

Honda’nın yarışçı ruhunu yansıtan modelleri CRF250L ve CRF250 RALLY, yenilenerek macera severler için keyifli sürüş imkanı sunmaya devam ediyor. Güç ve ağırlık dengesinde yüzde 13 oranında iyileştirme yapılan modellerin aynı zamanda motor performansı da geliştirildi. Arazi koşullarında kullanıma uygun olan modeller; 249 cc hacimli DOHC, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı ve tek silindirli motor ile 9.000 d/d’de 18 kW tepe gücü üretiyor. Ayrıca 6.500 d/d’de 23 Nm maksimum tork üretmesi motor performansını öne çıkıyor. Sürüş için iyileştirilen vites ayarları, yükselen tork gücünün etkisini artırıyor. Arka tekerleği yöneten kaydırmalı debriyaj sayesinde ise kola yüzde 20 daha az yük biniyor. Yeni çelik çerçevesi ile daha fazla geri bildirim hissi veren CRF250L ve CRF250RL’nin uzun hareket süspansiyonu ile yerden yüksekliği yeniden ayarlandı. Keskin kenarlı gövdesinde 7,8 litrelik yakıt deposu ve daha ince sele tasarımı sunulan yeni CRF250L modeline, okunması kolay LCD gösterge ekranı da eklendi. Sürüş pozisyonu için gidonda ve ayak dayama bölümünde yapılan iyileştirmeler sayesinde motorun sürüş keyfi artırıldı. Yeni CRF250RL’nin de geniş selesi alçalırken yakıt deposu 12,8 litreye yükseldi. Titreşimi en aza indirmek için iç ağırlıklara sahip gidonu olan modelde, ayak dayamaları lastik ekler ile kaplandı. Ayrıca LED göstergeleri de dayanıklılık için esnek olarak monte edildi. Her koşulda kullanıma uygun ve çift amaçlı motosikletler olan CRF250L ve CRF250 RALLY tek renk seçeneği olan kırmızı ile Honda bayilerinde yerini alıyor.