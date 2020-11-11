Pirelli’den kış kampanyası

CARMEDYA.COM – Pirelli, bu kış lastiklerini değiştirmek isteyen müşterilerine 2 avantajlı kampanya sunuyor.

Pirelli’nin 2008 yılından beri tüketici faydası olarak sunulan Tyrelife Lastik Garantisi kapsamında Pirelli müşterileri lastiklerini hiçbir ek ücret ödemeden delinme, çarpma veya yanma gibi dış etkenlerin sebep olduğu kasıtlı olmayan hasarlar durumunda 6 ay boyunca koruma altına alabiliyor. Kampanyadan, Pirelli Yetkili Satıcılarından tek seferde en az 4 adet Pirelli marka 17’’ jant ve üzeri Oto, SUV (4×4) veya Hafif Ticari (en fazla 3.500kg) araç lastiği alan müşteriler ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Tyrelife Lastik Garantisi için müşterilerin lastikleri satın aldıktan 15 gün içerisinde pirelli.com.tr’de yer alan Tyrelife sayfasını ziyaret ederek kaydını gerçekleştirmesi yeterli oluyor.

Üstelik, 1 Kasım – 31 Aralık tarihleri arasında kampanyaya dahil Axess üye iş yerlerinden Pirelli marka lastik alan herkese Axess’e özel vade farksız 6 taksit fırsatı da sunuyor.