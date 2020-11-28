Tofaş ve FCA yerli tedarikçiler için anlaşma sağladı

CARMEDYA.COM – Tofaş, yerli tedarikçilerle FCA (Fiat Chrysler Automobiles) arasında köprü kurarak, pandemi sonrası yeni işbirlikleri ve ülke ekonomisine ilave ihracat fırsatları yaratmak üzere önemli bir adım attı.

Türkiye’deki tedarikçilerin sağladığı yüksek kalitenin, dünyanın bir çok noktasında üretim tesisleri bulunan FCA’nın (Fiat Chrysler Automobiles) farklı modellerinde de kullanılması için girişimlerde bulunan şirket bu kapsamda, FCA’nın farklı fabrikalarında kullanılacak parçaların Türk tedarikçilerinden satın alınmasına yönelik; teknik değerlendirme ve teklif çalışmalarının yapılması için anlaşma sağladı. Bu sürecin satınalma kararı ile sonuçlanması halinde yerli tedarikçiler için ilave ihracat fırsatı doğacak.

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu

“Türkiye’deki tedarikçiler için fırsat oluşabilir.”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Pandemi süreci küresel tedarik zinciri yönetiminin yeniden gözden geçirilmesinin ve potansiyel bir dönüşümün tetikleyicisi oldu. Türkiye’nin avantajlı konumu ve tedarik sanayisinin kalitesi önemli fırsatları beraberinde getirebilir. Bu bakış açısıyla, FCA ile Türkiye’deki tedarikçilerimizin teknik yetkinlik ve rekabetçilik kabiliyetlerini bir süredir paylaşıyorduk. Bu yöndeki çalışmalarımız sonucunda, belirli parçaların teklifi için FCA ile beraber çalışmak üzere anlaştık. Bu çalışmayı, Tofaş’taki üretimden bağımsız olarak, tedarikçilerimize ilave ihracat hacmi yaratmak ve FCA’ya fayda sağlamak adına yapıyoruz.” bilgisini verdi.

Yapılan çalışmayla yerli tedarikçiler ve FCA arasında köprü kurmak adına önemli bir adım attıklarını da vurgulayan Eroldu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Türkiye’de üretilerek yurtdışına ihraç edilecek parçalar FCA’nın farklı ülkelerde üretimi gerçekleştirilen modellerinde kullanılacak. İlk etapta 15 tedarikçimiz ile çalışmaya başlıyor; bunu başlangıç aşaması olarak değerlendiriyoruz. Gelecekte bu çalışmaların daha büyük hacimli alımları tetikleyeceğini umuyoruz. Bu kapsamında farklı tedarikçilerimiz ile çalışıyoruz” diye konuştu.

“Tedarikçilerimiz ve teknoloji şirketleri arasında da köprü kurmayı önemsiyoruz.”

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, şirketin tedarik zinciri üretkenliğinin dijital teknolojiden yararlanarak artırılması için uygulama alanlarının belirlenmesi ve yerli teknoloji şirketleriyle işbirlikleri kurulmasını sağlayacak uygun platformlar oluşturduğunu da sözlerine ekledi. Eroldu: ‘Türkiye, yeniden şekillenmekte olan küresel tedarik zincirindeki yerini kuvvetlendirmek için rekabetçiliğini, işçilik avantajının ve Avrupa’ya olan coğrafi yakınlığın ötesine taşımak durumunda. Bu açıdan tedarikçilerimiz ve teknoloji şirketleri arasında köprü kurmayı da çok önemsiyoruz. Teknoloji şirketlerinin becerilerini tanıtıyor; tedarikçilerin üretim ve diğer alanlarda başarmak istedikleri verimlilik artışnın sağlanmasına yönelik projeler kurgulanmasına da katkı sağlamayı hedefliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.