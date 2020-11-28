Bosch’tan motosikletler için yeni ekran

CARMEDYA.COM – Araç bilgilerini ve akıllı telefondaki uygulama içeriğini eşzamanlı olarak gösteren, serbest bir şekilde programlanabilen bölünmüş ekran, bir zamanlar sadece birinci sınıf otomobillerde kullanılıyordu.

Bosch’un yeni entegre bağlanabilirlik gösterge paneli, bu özelliği motosikletler için 10.25 inç TFT ekran biçiminde kullanıma sunuyor. Buna ek olarak, akıllı telefon entegrasyon çözümü mySPIN, bağlı telefonun içeriğini de motosikletin ekranına taşıyor.

Bosch’un, 2600 motosiklet sürücüsü arasında yaptığı anket, her on sürücüden sekizinin bu işlevi memnuniyetle kullanacağı sonucuna ulaştı. Bosch İki Tekerlekli ve Motor Sporları Biriminin Başkanı Geoff Liersch, “MySPIN ile birlikte kullanılan gösterge panellerimiz, motosiklet sürücülerine daha fazla güvenlik ve kolaylık sağlayan yeni bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu, bizim için motosikletlerde bağlanabilirlik açısından bir sonraki adım” dedi.

Hızlı bir şekilde bilgilendiriyor

Yeni 10.25 inçlik TFT ekran, bu yıl BMW motosikletlerinde görücüye çıkıyor. Ekranın yeni boyutları, sürücünün dikkatini dağıtmadan ilgili tüm bilgileri bir bakışta gösteriyor. Kullanıcılar ekranda görmek istedikleri içeriğe karar veriyor ve bunların tümünü gidon ile kontrol edilebiliyor. Örneğin, bir akıllı telefon uygulamasının içeriği, motosiklet ekranının boyutuna uygun bir şekilde ilgili bilgileri göstermek için mySPIN ile otomatik olarak uyarlanıyor. Bölünmüş ekran, hız ve uyarılar gibi temel bilgileri göstermeye devam ediyor.

Güvenli bir şekilde ağa bağlanıyor

Bosch anketine göre, sürücülerin yaklaşık yüzde 90’ı seyahate hazırlık veya seyahat sırasında takip amacıyla akıllı telefonlarını kullanıyor. Sürücülerin üçte biri, sürüş esnasında bile akıllı telefonlarını kullanarak kendilerini büyük tehlikeye sokuyor. Bosch, akıllı telefon içeriklerinin kullanımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için akıllı telefon entegrasyon çözümü mySPIN’i geliştirdi. Arazi araçları veya kişisel deniz araçları dahil olmak üzere 2018’den bu yana motor sporları segmentinde yer alan BRP araçlarında kullanılan mySPIN, ilk kez motosiklet segmentinde kullanılacak. Ducati, bunu Bosch’un bölünmüş ekran seçeneği bulunmayan yeni 6.5 inç bağlanabilirlik ekranıyla birlikte tanıtacak. Ducati Araştırma ve Geliştirme Yöneticisi Vincenzo De Silvio, “Motosiklet sürücülerinin, motosikletlerine binerken akıllı telefon içeriğine entegre ve kolay bir şekilde erişebilmesini istiyoruz. mySPIN platformu ve entegre bağlanabilirlik gösterge paneli sayesinde bunu yapmanın doğru bir yolunu bulduk” dedi. Çözüm, 2021’den itibaren Kawasaki tarafından da tanıtılacak.

Sürücü, motosiklete özel çeşitli uygulamalar aracılığıyla zengin bir hizmet yelpazesine erişiyor. Heyecan verici güzergahları indirmek, takip etmek ve benzer düşünce yapısına sahip sürücülerle paylaşmak için REVER; yakınlardaki otellere veya restoranlara giden yolu bulmak için Genius Maps ve Sygic ve ücretsiz premium dijital radyo için Dash Radio gibi iş ortakları ile mySPIN, gelişmiş bir sürüş deneyimi sunuyor. Uygulama portföyü, global bir şekilde sürekli olarak genişletiliyor.

Kapsamlı bir şekilde çözüme ulaştırıyor

Motosiklet emniyet sistemlerinin lider tedarikçisi olarak Bosch’un yıllar boyunca en önemli önceliği motosiklet sürüşünü daha güvenli hale getirmek oldu. Ancak şirket, sürücülere daha rahat ve heyecan verici bir deneyim de sunmak istiyor. Sürücü, motosiklet ve çevresi arasındaki bağlanabilirlik, bunda çok önemli bir rol oynuyor. Help Connect buna bir örnek olarak gösterilebilir. Motosikletlere yönelik dijital ağa bağlı acil durum çağrı sistemi, bir kaza durumunda kurtarma ekiplerinin hızlı ve otomatik olarak gönderilmesini sağlayarak yol güvenliğini artırıyor.