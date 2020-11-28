Petronas’ın konferansında elektrikli araçlar konuşuldu

CARMEDYA.COM – Petronas, daha çevreci ve sürdürülebilir bir gelecek için elektrikli ulaşımın büyümesini desteklemek üzere Elektrikli Araç (EV) Akışkanları Web Konferansı’nı gerçekleştirdi.

E-ulaşımın geleceğine yönelik akışkan teknolojilerini daha da ileriye taşımayı amaçlayan 90 dakikalık web konferansında; sektörün önde gelen uzmanları, OEM ortakları, akademisyenler ve dünyanın dört bir yanındaki tedarikçilerden oluşan 150 katılımcı yer aldı.

Elektrikli araç endüstrisindeki çalışanlara ve işletmelere çevre dostu teknolojilere yönelik hazırlık ve planlama için öngörüler sunan Elektrikli Araç Akışkanları Web Konferansı, otomotiv sektörünün geleceğine yönelik önemli fırsatları ortaya koydu. Bu alandaki büyümeye ve yeni eğilimlere ışık tutan konferansta; elektrikli araç (EV), batarya elektrikli araç (BEV) ve şarj edilebilir elektrikli araç (PHEV) satışlarının istikrarlı bir şekilde artmaya devam ettiği görüldü. Söz konusu artış, tüketicinin elektrikliye geçiş eğiliminin önümüzdeki süreçte daha da güçleneceğini göstermesi açısından önem taşıdı. FEV Consulting GmbH ile birlikte PLI Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Eric Holthusen moderatörlüğünde gerçekleşen web konferansında; Elektrikli Sürüş Üniteleri (EDU) ve bataryalar için etkili soğutma performansı sağlama noktasında, kullanıma özel akışkanların hayati önem taşıdığı vurgulandı. Her müşterinin tasarımına ve kullanım alanına uyarlanabilen endüstri standartlarına uygun akışkanlar geliştirmek için FEV ve Imperial College ile birlikte test donanımları ve yöntemlerin geliştirildiği belirtildi.

Petronas’tan elektrikli araçlar dünyasına tam destek

Konuyu değerlendiren Petronas PLI Genel Müdürü ve Grup İcra Kurulu Başkanı Giuseppe D’Arrigo, COVID-19 salgınının dünya genelindeki ekonomik yapıyı etkilediğini ve değişen iş akışlarında Petronas olarak yeni çözümler ürettiklerini belirterek; “Ürünlerimizdeki yenilikçi çözüm ve yaklaşımlar tek bir ortak hedefi esas alıyor; sürdürülebilirlik. Bu da, daha temiz ve daha sürdürülebilir bir gelecek için e-ulaşım sektörünü büyütmek üzere farklı Akışkan Teknolojisi Çözümlerimizi™ kullanmaya devam etmeye itiyor” dedi. İklim koruma planı dahilinde hareket etmek için elekrikli ulaşımın acil olarak geliştirilmesi gerektiğinin de altını çizen D’Arrigo; “Elektrikli Araç Akışkanlar Web Konferansı, benzer fikirlere sahip insanlarla ortaklıklarımızı geliştirmeye ve otomotiv endüstrisinin karşılaştığı zorluklara cevap vermeye odaklanıyor. Daha sürdürülebilir bir geleceğe birlikte ilerlemek üzere bir inovasyon ve bilgi paylaşımı ekosistemi oluşturmak için OEM ortaklar, Tier 1 tedarikçiler ve akademisyenlerle işbirliğimizi sürdürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Elektrikli araç satışları 2022’de tekrar artacak

Rimac Automobili şirketi katılımcılarından Elizabeta Žalac ise elektrikli araç sektörüne yönelik 2021 öngörüleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Žalac; “Her ne kadar otomobil üreticileri, son derece katı ve zorlu emisyon normları nedeniyle elektrikli araç programlarını hızlandırsa da, COVID-19 elektrikliye geçiş, araç paylaşımı ve otonom sürüş alanlarının gelişimine olumsuz etki ediyor ve bu etki 2021 yılında da devam edecek. Araç satışlarındaki düşüşün devam etmesi ve 2022 yılında tekrar yükselmesi bekleniyor. Batarya performansının gelişmeye devam etmesi ve şarj altyapısının yaygınlaşmasıyla pazar muhtemelen bir kırılma noktası yaşayacak” şeklinde konuştu. E-ulaşımın geleceğinin heyecan verici olduğunu ve düzenlenen konferansın sektöre katkılar sağladığını da ekleyen Žalac, “Elektrikli Araç Akışkanlar Web Konferansı, özellikle elektrikli araçların ve dolayısıyla e-ulaşımın gelişmesinde hayati bir role sahip olan batarya paketi ve inverter soğutması açısından, otomobil üreticilerinin elektrikli araç endüstrisindeki en güncel uygulamaları ve teknolojileri yakalamasına yardımcı oluyor” dedi.