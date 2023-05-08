Audi ve Porsche everwave ile Tayland’ın suyunu temizliyor

CARMEDYA.COM – Audi Çevre Vakfı ve Ferry Porsche Vakfı, çevre dostu start-up everwave ile Tayland’daki nehirlerin ve suların temizlenmesine yardımcı olacak.

Projenin odak noktası, her yıl yaklaşık 385 ton plastiğin denize döküldüğü başkent Bangkok. Ortaklık “Köprüler Kurmak” sloganı kapsamında atıklardan arınmaya yönelik küresel bir taahhütte bulunmayı hedefliyor.

Nisan 2023’te lanse edilen proje, her yıl 385 ton plastiğin denize aktığı Tayland’ın başkenti Bangkok ve çevresindeki nehir ve kanallardan plastikleri çıkarmak için everwave’in yapay zeka destekli atık toplama teknelerinden birini kullanacak. Audi Çevre Vakfı ve Ferry Porsche Vakfı, projenin başlangıç maliyetlerini karşılıyor. Ayrıca bölgedeki profesyonel atık imha tesislerinin inşasını destekliyor. Bu operasyonlar yeni oluşturulan bir yerel proje ekibi tarafından desteklenecek olup böylece yerel istihdam yaratılacak.

İşbirliği, mümkün olan en iyi sonuçları sağlamak için ekolojik çözümler ve yerel uzmanlıklardan yararlanarak plastik atık döngüsünü sona erdirmeyi amaçlıyor. everwave, bu amaçla Bangkok’taki ortağı TerraCycle Thai Foundation tarafından destekleniyor.

Temiz su için yeni yapılar

Her yıl on bir milyon tondan fazla plastik, büyük bir kısmı nehirler yoluyla olmak üzere okyanuslara ulaşıyor. Denize dökülen yıllık plastik miktarı 2040 yılına kadar neredeyse üç katına çıkabilir.

everwave CEO’su Clemens Feigl değerlendirmesinde: “Kalıcı çözümler yaratmak için, atık arındırma altyapısının oluşturulmasını da destekleyen uzun vadeli temizlik projelerine ihtiyaç var. Tayland için start-up finansmanı, ekolojik katma değer için bir kilometre taşı.” şeklinde konuştu. everwave, Audi Çevre Vakfı ve Ferry Porsche Vakfı ile sürdürülebilir dönüşüm vizyonunu paylaşan ortaklar buldu.

Bu, “Köprüler kurmak” mottosuyla atıklardan arınmak üzere dünya genelinde faaliyet gösteren ortaklıktaki en güncel gelişme. Geçen sene, Audi Çevre Vakfı, Alman kozmetik üreticisi BABOR BEAUTY GROUP, Ferry Porsche Vakfı ve everwave, bir atık toplama botu kullanarak Romanya’daki Alt nehrinden 69 tondan fazla plastiği çıkardı. Bu, şirketlerin teknolojik yeniliklerle desteklenen, çevrenin korunmasına ve yaşanabilir bir geleceği tesis etmeye yardımcı olma misyonunun bir parçası.