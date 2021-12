Minik Citroen doğaya çıkıyor: My Ami Buggy Concept

CARMEDYA.COM – Citroen, kentsel mobilite aracı Ami’nin ardından şimdi de doğa tutkunları için My Ami Buggy Concept’i tanıttı.

My Ami Buggy Concept, kapıları olmayan gövdesi ve çok sayıda özel aksesuarı yanında özel grafikleriyle de iddialı ve çekici bir görünüm sunuyor. Konsept model endüstriyel tasarım ve moda gibi otomotiv dışı dünyalardan ilham alıyor.

Konsept oldukça sade ama bir o kadar da işlevsel olma özelliği taşıyor. Sahil kenarı veya doğada hayatı kolaylaştıran pratik bir eğlence aracı olması için tasarlanan konseptin panoramik tavanı aydınlık ve ferah bir iç mekan sağlarken, kapıların olmaması havadar bir kabin sunuyor. Elektrikli güç aktarım sistemi ise sessiz ve emisyonsuz sürüş ile çevreci bir duruş ortaya koyuyor.

My Ami Buggy Tasarımcısı Samuel Pericles, yeni konsept aracı hakkında; “My Ami Buggy, otomobil olmayan Ami projesine uygun bir konsept. Gündelik hayatı kolaylaştıran havalı bir ürün olmasını sağladık. Eğlence ile işlevselliği, ergonomi ve estetik unsurları çok iyi şekilde harmanladık. Örneğin akıllı telefon tutucu için birçok ölümsüz tasarıma hayat veren tasarımcılardan ilham aldık. My Ami Buggy Concept’in, ikonik ve çağdaş endüstriyel nesnelerin ruhuna uygun olarak işlevsel ve basit olması gerekiyordu, bunu da başardık” açıklamasında bulundu.

Engel tanımayan maceracı

Derin dişli geniş tekerlekleri üzerinde güvenli bir şekilde yükselen My Ami Buggy, ön ve arka koruma demirleri, jant kapakları, far ızgaraları, tamponları ve koruyucu çerçeveleriyle maceracı bir duruş ortaya koyuyor. Yeniden şekillendirilen çamurluk ağızları ve kapıların alt kısmında silindir şeklindeki korumalarla görünüm daha da güçleniyor. Tavandaki port bagaj ve stepne konseptin maceracı ruhunu vurguluyor. Tüm bu dekoratif öğeler siyah renk olarak uygulanıyor. Öndeki LED ışık şeridi, gece veya sisli kullanımları kolaylaştıran maceracı bir dokunuş sağlıyor. LED şeridin yaydığı ışık kadar portatif hoparlörden gelen ses de kamp atmosferini destekliyor. Kapılar yerini kötü havalarda ek koruma için kapatılabilen şeffaf su geçirmeyen kanvas panellere bırakıyor. Kanvas paneller, yolcu bölmesini kapatmak için fermuarlarla donatılmış. Bu pratik koruyucu perdeler çıkarılabiliyor, rulo şekilde sarılabiliyor ve özel saklama torbalarında koltukların arkasında saklanabiliyor. Ön camın üzerindeki çıkıntı olumsuz hava koşullarında koruma sağlarken, güneş ışınlarına karşı gölge oluşturuyor. Geniş dişli çamur lastikleri ve mat altın rengi ofsetli jantlar tüm zeminlerde iyi yol tutuş ve artırılmış denge sunuyor.

Çekici renk ve malzemeler

My Ami Buggy Concept; siyah, haki ve sarı olmak üzere üç renkten oluşuyor. Kamp ekipmanlarından ilham alan siyah renk, aracın işlevsel ve sağlam yapısını güçlendiriyor. Siyahın farklı tonları ile haki ve sitrik sarı olarak uygulanan gölge oyunları birbirini mükemmel şekilde tamamlarken, maceracı görünümü kuvvetlendiriyor. Çift renkli dış görünüm konsept otomobilin çekiciliğini ve dinamizmini artırıyor. Kullanılan haki renk doğayı çağrıştırırken, siyah detaylar güçlü ve modern bir görünüm sağlıyor. My Ami Buggy Concept’in; koltuklar, şarj kablosu, kapı bölmeleri, bagaj alanı ve bazı aksesuarlar olmak üzere birçok önemli noktası Sitrik Sarı ile vurgulanıyor.

Çok özel detaylar

Kişiselleştirmeyi daha da ileri götürmek için ek detaylar araca hayat veriyor. Citroën tasarımının en önemli unsurlarından biri olan çift şerit; jant kapakları, ön paneller, yan koruma panelleri, tamponlar, yan aynaların arkası ve depolama alanları olmak üzere iç ve dış tasarımında farklı noktalarda kullanılıyor. Bu durum araca sadece dinamik bir görünüm sunmakla kalmıyor aynı zamanda tasarım bütünlüğü de sağlıyor.

Sürücü tarafında Pilot ve yolcu tarafında Copilot ibaresi yer alırken, motorsporlarından hareketle sürücü koltuğunun 01 ve yolcu koltuğunun 02 ile numaralandırılması dikkat çekiyor. Spoylerin altındaki sarı ok çıkartması havacılığa gönderme yaparken, benzer süslemeler tekerlek kemerlerinde de kullanılıyor. Sürücü tarafında yan ayna üzerindeki ‘+’ simgesi elektromotor ile bataryaya ve ayrıca elektrikli araçlar için ayrılan park yerlerine atıfta bulunuyor.

Pratik, işlevsel ve ergonomik

My Ami Buggy Concept’in iç mekanı; koltuklar, eşya saklama alanı ve bagaj alanı olmak üzere üç bölümde tasarlandı. Standart Ami’nin koltuk minderlerinde 35 mm olarak kullanılan dolgu köpüğü, My Ami Buggy Concept’te yerini 70 mm’lik dolgu köpüğüyle Advanced Comfort® koltuk minderlerine bırakıyor. Hafızalı köpük teknolojisi koltukların hafif ve yumuşak olmasını sağlıyor. Minderler koltuktan kolaylıkla sökülebiliyor, değiştirilebiliyor ve yıkanabiliyor. Şamandıra tasarımından esinlenen minder tasarımları, plaj aksesuarlarına atıfta bulunan iki deniz kabuğunun üst üste bindirilmesinden oluşuyor. Depolama alanları pratik ve taşınabilirken, her birinin kendi işlevi bulunuyor ve kullanım amacına göre kolayca sökülebiliyorlar.

Ami’nin ön konsolundaki saklama kutuları, My Ami Buggy Concept için yeniden tasarlandı. Kutuların üzerindeki mat altın metal depolama rafı nesnelerin hareket etmesini önlüyor. Aracın iç mekanıyla uyumlu özel bir bagaj tasarlandı. Bel çantası, direksiyon simidinin ortasındaki mıknatısa sabitleniyor ve halkasıyla kemere de takılabiliyor. Ayrıca ön konsolun altında kapaklı bir denizci çantası da bulunuyor ve düşmemesi için bir boru ile alttan sabitleniyor. Bunun dışında kapılara koltuk yüksekliğinde saklama alanı da entegre edildi. Burada, farklı nesneler dışında özel olarak tasarlanan büyük, çıkarılabilir bir çanta da sabitlenebiliyor. Bu aynı zamanda saklama tepsisi işlevi de görebiliyor. Sıra dışı tasarlanan bir düğme, Ami’deki gibi arkadan menteşeli kapıların kilidini açıyor. Şarj kablosu ise yolcu kapısındaki tutucuya sabitleniyor.

İşlevsel aksesuarlar

My Ami Buggy Concept aksesuarları bir tasarım öğesi olmanın çok ötesine geçiyor. Her biri gerçek bir işlev üstleniyor. Tasarımcılar, My Ami Buggy Concept’ti hem eğlenceli hem de pratik kılmak üzere işlevsel çözümler geliştirmek için yoğun çaba sarf etti.

İç mekan araç içerisindeki yaşamı ve işlevlerin kullanımını kolaylaştırmak için tasarlandı. Aksesuarların çoğunun sabitleme mekanizması aynı olduğundan kullanıma bağlı olarak yerlerinden çıkarılarak farklı bir noktada sabitlenebiliyor. Kamera tutucu buna iyi bir örnek oluşturuyor. Sürüş rotasındaki manzarayı ölümsüzleştirmek ve anında paylaşmak açısından hayata renk katıyor. Farklı cihazların sabitlenmesi için evrensel bir sabitleme vidasına sahip ve pratik sökme tekniği ile kolaylıkla yerinden sökülüp kapı panellerinde bulunan dört noktaya yerleştirilebiliyor. Sabitleme noktalarına entegre edilen bilyeli mafsal ile ayarlanabilen yan aynalar kapılarda bulunan yuvaya yerleşiyor. Ayrıca istenildiğinde çıkarılabiliyorlar. Bardak veya şişe tutucu, ön konsolda veya My Ami çanta tutucusunun olduğu yerde bulunuyor. Ami için geliştirilen akıllı telefon kelepçesi, My Ami Buggy Concept’te, telefonu sabitlemek için bir sıkma çarkı bulunan silindir şeklinde bir tutucu olarak kullanıma sunuluyor. Portatif hoparlörü direksiyon simidinin arkasındaki yuvarlak yuvaya sabitlemek için yeni bir konik destek tasarlandı. 3D baskı ile bu aksesuarların her biri sıfırdan tasarlandı ve aynı yöntemle talep üzerine yeniden üretilebiliyorlar.