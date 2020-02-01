Piaggio Grubu üç motosikletiyle ilk 5’te!

CARMEDYA.COM – Türkiye’de Doğan Otomotiv Grubu çatısı altında temsil edilen Piaggio Group, ABD’nin önde gelen ekonomi dergilerinden Forbes tarafından yayınlanan “2020’de Kullanmanız Gereken 5 Scooter” sıralamasında 3 modeliyle yer aldı.

Bu başarıyı getiren Piaggio Beverly 350 Tourer, Vespa Primavera 50 ve Vespa Elettrica; fiyat avantajları, estetik tasarımı, kent içerisinde kullanım uygunluğu, barındırdığı teknolojiler ve çevreye uyumu gibi özellikleriyle motosiklet tutkunlarına tavsiye edildi.

İlk 5’te yer alan scooterlar arasında bulunan Piaggio’nun Beverly 350 Tourer modeli, 350cc’lik tek silindirli motoru, ABS/ASR sistemi ve sportif ön camına ek olarak; geniş 36 litrelik üst kutusu ve bluetooth üzerinden akıllı telefon bağlanabilirliği gibi opsiyonel olarak sunulan zengin donanımlarıyla sportif yapısını teknolojiyle buluşturuyor. Piaggio Group bünyesindeki Vespa markasının modern çizgilerini bünyesinde barındıran Primavera 50 modeli de; tek silindirli motoru, genişletilmiş park lambası, otomobil ehliyetiyle kullanılabilirliği ve 2020 model yılına özgü yenilenen donanımlara sahip.

Vespa Elettrica

Vespa Elettrica da ilk 5’te!

2020 yılı için kullanılması tavsiye edilen bir diğer model ise geçtiğimiz yıl ülkemizde de satışa sunulmaya başlanan elektrikli Vespa Elettrica oldu.

Kendine has gövde rengi, ve mavi renk detaylarıyla Vespa Elettrica, 4 saat gibi kısa sürede şarj olabilen çevreci yapısıyla dikkat çekiyor. 1000 tam şarj işlemi boyunca verimlilik sağlayan motosiklet, anlık 4 kWs, sürekli olarak 2 kWs güç ve 200 Nm tork üretiyor. Vespa Elettrica’nın performansı ise geleneksel içten yanmalı motora sahip motosikletleri aratmıyor.