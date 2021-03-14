Mercedes-Benz’den kamyon ve otobüs kampanyası

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, kamyon ve otobüs modelleri için mart ayı fırsatlarını duyurdu.

Kampanya kapsamında markanın, Aksaray ve Wörth üretimi Mercedes-Benz 2020 model yılı Çekici/İnşaat ve Kargo kamyonları için, mart ayında geçerli olacak servis paketli, kaskolu finansman kampanyası ile kurumsal müşteriler 700 bin TL kredi tutarı, 36 ay vade ve yüzde 0,89 faiz oranı ile Mercedes-Benz kamyon sahibi olabiliyorlar.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in, 2021 model yılı Travego ve Tourismo otobüs modelleri için, mart ayında geçerli olacak finansman kampanyası ile 1 milyon 750 bin TL kredi tutarına kadar, 1 ay ödemesiz (İlk ödemesi mayıs ayında olacak şekilde), maksimum 48 ay eşit taksitli ödeme ve yüzde 0,89 faiz oranı ile yeni bir Mercedes-Benz otobüs sahibi olmak mümkün.