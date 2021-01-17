Audi son çeyrekte atağa kalktı

CARMEDYA.COM – Audi AG, 2020’yi, Ekim ve Aralık ayları arasında gerçekleştirdiği 505 bin 583 adetlik otomobil satışıyla, şirket tarihindeki en başarılı çeyrek yılla tamamladı.

2020 yılının Ekim ve Aralık ayları arasında 500 binden fazla otomobil teslimatı gerçekleştiren marka, koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyanın etkilendiği 2020 yılında toplam 1,69 milyon adetlik teslimata imza attı.

Çin pazarında, 727 bin 358 adetlik satış adediyle 2019 yılına oranla yüzde 5,4 büyüyen marka, ODD (Otomotiv Distribütörleri Derneği) verilerine göre Türkiye’de de pazar payını artırdı ve 2020’yılını Premium sınıf lideri olarak tamamladı. 2019 yılında 10 bin 24 adetlik satış gerçekleştiren Audi Türkiye, 2020 yılında yüzde 81,2’lik bir artışla 18 bin 168 adetlik bir satış gerçekleştirdi.

Güçlü uluslararası performans

Audi AG’nin 2020 yılının özellikle son çeyreğinde büyük bir atak yaptığını söyleyen AUDI AG Satış ve Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi Hildegard Wortmann, “Ekibimizin son derece güçlü uluslararası performansı sayesinde, geçen yılın ortalarında ilk korona dalgasından çıktık. Güçlü bir üçüncü çeyreğin ardından, yılın son çeyreğinde elde edilen rakamlar, 2020’deki başarılı sonuca ulaşmamızı sağladı.” dedi. Küresel olarak halen zorlu sürecin devam ettiğini belirten Wortmann, 2021 için iddialı hedefler koyduklarını, sürekli büyümeyi hedefleyerek geleceğe daha iyimser baktıklarını ifade etti.

Salgının zorluklarına, Audi Live e-danışmanlık hizmeti gibi dijital satış ve hizmet uygulamalarıyla hızlı ve esnek bir reaksiyon gösteren Audi, koronavirüsün ilk dalgasında, dijitalleşen satış yöntemleri ve deneyimleri sayesinde 2020’yi şirket tarihindeki en başarılı çeyrek yıl ile bitirdi.

e-tron’un katkısı

Audi’nin bu başarısında bir başka önemli etkenlerden bir diğeri de, sürdürülebilir premium mobilite konusunda dönüşümüne hızla devam ediyor olması. AUDI AG, elektrikli araç üretiminde, premium segment özelinde halen lider konumda bulunuyor. Audi e-tron ve e-tron Sportback modelleri, 2020 yılında 47 bin 324 adetlik satışla, bir önceki yıla göre yüzde 79,5 büyüme kaydetti. Alman premium üreticilerinin ürettiği elektrikli araçlar arasında dünyanın en çok satan modeli olan Audi e-Tron, Norveç’te ise, tüm modeller arasında en çok satılan olmayı başardı. Almanya’da ise Audi e-tron ve e-tron Sportback, son çeyrekte satış hacmini bir önceki yıla göre iki katından fazla artırdı.

Audi’nin 2020 yılındaki en başarılı pazarı Çin oldu. Toplam 727 bin 358 adetle 2019 yılına oranla yüzde 5,4’lük bir artış elde eden Audi, son çeyrekte ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 7,7’lik bir artışla, 214 bin 467 adetlik siparişe imza attı. Markanın en başarılı pazarındaki hızlı ekonomik iyileşme ve bireysel mobiliteye olan yüksek talep özellikle Audi Q2, A6, A7 ve A8 modellerinin yüksek adetlere ulaşmasını sağladı.

Audi, ABD pazarında ise 186 bin 620 adetlik satışla, 2019’a oranla yüzde 16,7’lik bir küçülme yaşadı. Bu pazarda özellikle yüzde 66’lık paya sahip SUV modelleriyle güçlü olan Audi AG, tüketici talepleri ve yıl sonuna elde edilen yükseklişten hareketle, 2021 yılında özellikle SUV segmentinde bir artış öngörüyor.

Audi’nin payının düştüğü bir pazar da Avrupa oldu; satış adetleri 2020’de yüzde 19,5 azalarak 619 bin723 adede geriledi. Özellikle Audi e-tron ve e-tron Sportback ile Audi Q7 modelleriyle önemli bir hacim yakalayan marka, dördüncü çeyrekte, Avrupa’da da etkili oldu. Ekim ve Aralık arasında, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 2,5 artışla 178 bin 891 adetlik satışa imza atan Audi, kendi ülkesi Almanya’da da 214 bin 427 adetlik satışla 2019’a göre yüzde 21,1’lik bir küçülme olsa da son çeyrekte, tüm dünya genelinde kazanılan başarıya katkı sağlandı. 2019’u son 3 ayında yüzde 9,2’lik artışla 61 bin 231 araç satışı gerçekleşti.

Türkiye’de sınıf lideri

Audi’nin tarihinde en iyi son çeyrek dönemine imza atmasında diğer pazarlar gibi Türkiye de etkin oldu. Yüzde 81,2’lik bir artışla 2020 yılında 18 bin 168 adetlik satışın gerçekleştiği Türkiye’de Audi, yılı premium segment lideri olarak tamamlama başarısı gösterdi. Q2, A3 Sportback ve A3 sedan modellerinin talep gördüğü Türkiye pazarında ayrıca A4 ve A6 modelleri de başarıda pay sahibi oldu.