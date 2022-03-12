Volkswagen Ticari ID.Buzz ailesiyle elektriklendi

CARMEDYA.COM – Volkswagen, ID.Buzz ve ID.Buzz Cargo’nun ilk gösterimini gerçekleştirdi. Markanın hafif ticari araç sınıfındaki tamamen elektrikli ilk modelleri, Hamburg’ta tanıtıldı.

ID.Buzz

Tanıtımda konuşan Volkswagen yöneticileri, ID. Buzz’ın elektrik çağının gerçek bir ikonu olduğunu vurguladı. 1950’lerde Volkswagen Bulli, otomotivde yeni bir özgürlük ve bağımsızlık duygusunu, büyük bir duyguyu temsil ediyordu. ID.Buzz da bu yaşam tarzını benimsiyor ve zamanımıza aktarıyor. Emisyonsuz, sürdürülebilir, hem kullanıcısıyla hem dış dünyayla tamamen bağlantılı ve bir sonraki adım olan otonom sürüşe de hazır.

İç mekanda da sürdürülebilirlik

Karbon ayak izi sıfıra indirgenen ID.Buzz’ın her iki versiyonu da, sürdürülebilirlik özellikleriyle birer öncü konumunda. Ayrıca aracın iç mekanında, geri dönüştürülmüş sentetik malzemeler yer alırken gerçek deri kullanılmadı.

ID.Buzz Volkswagen Ticari Araç tarafından Hannover’de, Volkswagen Grubu’nun Modüler Elektrikli Tahrik Platformunda (MEB) geliştirildi. Tamamen elektrikli otomobiller için geliştirilen dünyanın ilk ölçeklenebilir seri üretim platformu olan MEB, farklı modeller ve segmentler için temel oluşturuyor. MEB platformu, geleceğin yeni modelleri için, yazılım ve teknolojinin daha da geliştirilmesine olanak tanıyor.

En son nesil sürüş asistanı sistemlerine ve şarj fonksiyonlarına sahip ID. yazılımı

Yeni model serisinde yer alan sürüş asistanları, mükemmel sürüş kolaylığı ve güvenlik sunuyor. ID.Buzz ve ID.Buzz Cargo’da, diğer araçlardan ve ulaşım altyapısından gelen sinyalleri kullanarak olası tehlikeleri gerçek zamanlı olarak tespit edebilen yerel uyarı sistemi ‘Car2X’ yakın çevre ve tehlike uyarıları standart olarak yer alıyor. Ayrıca yeni “Trained Parking”- kendi kendine park etme, “Travel Assist”- yarı otonom sürüş asistanının en son sürümü gibi yenilikçi ve birbirine bağlı teknolojiler opsiyonel olarak sunuluyor. ‘Swarm verileri’yle çalışan Travel Assist, önünüzdeki araçla güvenli sürüş mesafesini korurken aracınızı şeritte kolay tutma imkânı sağlıyor.

Front Assist – ön bölge asistanı – ve Lane Assist – şerit takip asistanı, standart olarak sunulan diğer sürüş asistanları arasında. Bununla birlikte bir başka yeni özellik olan önceden kaydedilmiş bir rota üzerinde otomatik park etmeyi sağlayan Memory Function – hafıza fonksiyonu da her iki modelde yer alıyor.

170 kW’a kadar şarj gücü

ID.Buzz ve ID.Buzz Cargo modellerinde toplam 82 kWh (net: 77 kWh) enerji sağlayan yüksek voltajlı lityum iyon batarya bulunuyor. Batarya, arka aksa entegre edilmiş olan 150 kW’lık elektrik motorunu besliyor. Maksimum hız elektronik olarak 145 km/s ile sınırlandırılmış. Aracın elektrikli motoru 310 Nm’lik maksimum tork üretiyor. Bataryanın konumu sayesinde iyice düşürülmüş olan ağırlık merkezi sayesinde aracın dinamizmi artıyor. Tasarım, ID. Buzz’ın dönüş dairesi çapının yaklaşık 11 metre olmasını da sağlıyor.

Lityum iyon batarya, 11 kW alternatif akımla (AC) şarj edilebildiği gibi, bir CCS konektörü aracılığıyla DC hızlı şarj istasyonunda 170 kW’a kadar artan bir güçte şarj edilebiliyor. Bu şekilde şarj edildiğinde, bataryanın şarj seviyesi yaklaşık 30 dakikada yüzde 5’ten yüzde 80’e yükseliyor.

İkonik tasarım

Geleceğe yönelik teknolojileri yansıtan görünümüyle ID.Buzz, benzersiz tasarımıyla ayrışıyor. ID. Buzz versiyonlarının her ikisi de 1950’lerin ikonik modeli efsanevi T1, yani orijinal Bulli’nin, stilistik unsurlarından yararlanıyor. ID.Buzz, T1’in DNA’sını günümüze ve dolayısıyla elektrikli mobilite çağına aktarıyor. Zamansız, sürdürülebilir ve aynı zamanda son derece fonksiyonel olan ID.Buzz model serisine özel bir başka tasarım unsuru ise, karizmatik LED farların arasındaki V şeklindeki ön panelle belirginleşen ikonik ön kısmı.

Tıpkı orijinal Bulli’de olduğu gibi ID.Buzz da arkadan itiş özelliğine sahip.

Geniş iç mekan

ID.Buzz, sürücü ve yolcularına, geniş tasarımlı iç mekanıyla son derece ferah bir ortam sunuyor. 5 kişilik versiyonda yolcular son derece rahat seyahat edebiliyor ve eşyaları için de 1.121 litrelik bagaj alanından yararlanabiliyor. İkinci koltuk sırası yatırıldığında bu yük kapasitesi 2.205 litreye kadar çıkabiliyor. ID.Buzz Cargo müşterinin tercihine göre önde iki veya üç koltuk seçeneği ile sunuluyor. Aynı zamanda 3,9 m3’lük kargo alanını ayıran sabit bir bölme de bulunuyor.

Uzun dingil mesafesi

ID.Buzz’ın ve ID. Buzz Cargo’nun öne çıkan bir başka özelliği ise, 2,988 mm’lik aks mesafesiyle neredeyse mevcut Transporter T6.1 ile aynı değere sahip olmaları. Her iki versiyonun da uzunluğu 4.712 mm. Toplam uzunluğa oranla, aks mesafesinin çok uzun olması, aracın kapladığı alandan en uygun şekilde yararlanılmasına imkan tanıyor. ID.Buzz’ın iki versiyonunun yüksekliği; spesifikasyona bağlı olarak, çatı anteni de dahil olmak üzere 1.937 mm veya 1.938 mm. 1.985 mm’lik yeni model, T6.1’den 81 mm daha geniş. Ayrıca 11,1 metrelik dönüş çapı da son derece düşük.

Avrupa lansmanı Eylül’de

ID. Buzz üretimine bu yılın ilk yarısında başlanması ve sonbaharda Avrupa lansmanının gerçekleştirilmesi planlanıyor. ID. Buzz, elektrikli araç regülasyon ve homologasyon süreçlerinin tamamlanmasına paralel olarak Türkiye pazarına sunulacak.