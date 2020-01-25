Cardata verilerini BiP’e taşıdı

CARMEDYA.COM – Otomotiv sektörüne yönelik veri ve analiz şirketi Cardata, yerli iletişim ve yaşam platformu BiP ile işbirliğine imza attı.

İşbirliği kapsamında sıfır kilometre ve ikinci el araç verileri BiP kullanıcılarıyla buluştu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Cardata Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Değişen dijital dünyanın gereksinimlerine uygun önemli bir adım atarak otomotiv datası alanındaki tecrübemizi, tüm dünyada 42 milyon kişi tarafından indirilmiş BiP’e taşımaktan dolayı oldukça mutluyuz. BiP kullanıcıları, uygulama içerisinde yer alan ‘Keşfet’ bölümündeki servislerden Cardata’ya ulaşabilecek. Üstelik, operatör bağımsız tüm BiP kullanıcıları Cardata servisi üzerinden sıfır kilometre araç fiyat bilgilerine ücretsiz olarak erişebilecek. BiP kanalını takip eden Turkcell kullanıcıları ise ikinci el araçlarla ilgili 5 adet sorgu paketine 4,49 TL ücretle, hızlı, en güncel ve doğru pazar fiyatını öğrenebilecekler” dedi.

Kullanıcıları teknoloji ile buluşturan 200’den fazla servisin yer aldığı BiP “Keşfet” alanında bulunan Cardata, sunduğu verilerle 2. el pazarını canlandırmayı amaçlıyor. Elindeki 10 milyondan fazla data ve sahadan topladığı güncel fiyat bilgisinin birleşimi ile Türkiye’de ikinci el pazarında satılan 59 markaya ait 11 bin 204 adet modelin güncel ve doğru fiyat değerini sunan Cardata, her bir aracın teknik ve donanım bilgilerini 10 saniyede verebiliyor.

Gelişmiş hasar ve ekspertiz özelliği ile de aracın tüm hasar, boya ile parça değişimlerine göre fiyatlandırma sunabilen Cardata’ya web platformunun yanı sıra iOS ve Andorid mağazalarında yer alan Cardata uygulaması üzerinden de erişilebiliyor. Türkiye’nin resmi online ikinci el araç fiyat belirleme platformu olmayı hedefleyen ve bu kapsamda sunduğu verileri sürekli güncelleyen Cardata, gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de Türkiye’de satışa sunulan tüm araçlarla ilgili sahip olduğu data havuzunu daha fazla kullanıcıya ulaştırmayı hedefliyor.