Rinspeed’in aydınlatmaları OSRAM’dan

CARMEDYA.COM – OSRAM, İsviçre merkezli Rinspeed’in elektrikli konsept aracı MetroSnap’i yeni nesil, en son teknoloji aydınlatma özellikleriyle donattı.

MetroSnap, “kaykay” olarak bilinen şasisinin iki farklı gövde tipini veya “kapsülü” bağlamasını sağlayan benzersiz bir değiş-tokuş sistemine sahip olmasıyla öne çıkıyor.

OSRAM’ın MetroSnap’te uyguladığı teknolojiler, otonom bir dünya yaratmada, dinamik ve insan merkezli aydınlatmanın yanı sıra kızılötesi ışık kaynaklarının sağladığı biyometrik uygulamaları kullanarak üçüncü yaşam alanını şekillendirmede geleceğe yön verecek.

“Rinspeed ile sürüş deneyimini yeniden canlandıran muhteşem bir konsept araçta bir kez daha ortak olmaktan dolayı çok heyecanlıyız” diyen OSRAM Opto Semiconductors Otomotiv Başkan Yardımcısı ve Otomotiv Genel Müdürü Wolfgang Lex, şunları söyledi; “Aydınlatma gittikçe daha fazla sürüş deneyiminin merkezinde olacak ve OSRAM’ın teknolojileri, otomobillerin sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda dinlenmek, gençleşmek ve çalışmak için de bir yer olduğu yeni bir otomotiv geleceğinin gelişmesine yardımcı olacak.”

Kızıl ötesi lazer ile yoldan şaşmayan araçlar geliyor

OSRAM’ın MetroSnap’ın dışında uyguladığı yenilikçi teknolojilerden Eviyos, yolcular ve yayalar için değerli bilgiler ve uyarı sembolleri yansıtan binlerce ayrı ayrı adreslenebilir pikselden oluşuyor. Bir ışık darbesi bir nesneye çarptığında, aracın ışıktan nesneye olan mesafesini hesaplayarak frenleme gibi uygun eylemleri başlatan Lidar Teknolojisi ise Kızıl ötesi lazer darbeleri kullanarak MetroSnap’ı yola yönlendirmeye yardımcı oluyor. Aracın önünde ve arkasında ve hatta diğer yol kullanıcılarıyla görsel iletişimini sağlayan akıllı LED plakalar da kişiselleştirilmiş sürüş deneyimini bir üst boyutuna taşıyor.

Ruh haline uyum sağlayan izleme teknolojisi

MetroSnap’in iç aksamında kullanılan 3D yüz ve avuç tanıma sistemleri, yalnızca onaylı kişilerin araçta yolculuk etmesini sağlarken, akıllı ortam aydınlatması ve insan merkezli aydınlatma ise sürüşü daha keyifli hale getirmek ve kritik güvenlik özellikleri sunmak amacıyla tasarlandı. Otonom sürüşün ortaya çıkmasıyla, araçların içi sadece bir kabinden daha fazlası olacak, çalışacağımız ve rahatlayacağımız gerçek yaşam alanları olacak. OSRAM’ın iRGB LED aydınlatmaları kapsayan Osire ailesi gibi ortam aydınlatma çözümleri, yolcuların parlaklık ve sıcaklık tercihlerine uyum sağlayacak ve iç mekan aydınlatmasının her zaman ruh haline uyum sağlamasını sağlamak için insan merkezli aydınlatma özelliklerini içeriyor. Özel okuma lambaları, aracın okuma alanının dinamik ve optimum şekilde aydınlatılmasını sağlıyor.

MetroSnap’ın kabinini unutulmuş nesneleri taramak için VCSEL (Dikey Boşluk Yüzey Yayan Lazer) teknolojisini kullanan kabin içi izleme teknolojisi de geride bir şey kaldığında ya da unutulduğunda yolcuları bilgilendiriyor.