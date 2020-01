MOOV by Garenta’dan 1 milyonuncu kiralama

CARMEDYA.COM – Paylaşımlı ve dakikalık araç kiralama markası MOOV by Garenta, geçtiğimiz günlerde 1 milyonuncu kiralamasını gerçekleştirdi.

Günde yaklaşık 4.500 kiralamaya imza atan, 15 dakikalık periyotlar halinde ve her 15 dk için 5 km’lik yakıt dahil olarak araç kiralanabilen MOOV by Garenta’da, hizmet kalitesi kullanıcılardan gelen yorumlar dikkate alınarak geliştiriliyor.

İstanbul’un çok geniş bir bölgesinde hizmet veren MOOV by Garenta, faaliyete başladığı günden bu yana oluşan verilerini de paylaştı. Buna göre, MOOV by Garenta’yı Anadolu Yakası’nda oturanlar daha çok kullanırken, kiralamalar en çok Kadıköy sınırları içerisinde sonlandırıldı. İstanbullular deniz kenarı olarak en çok Pendik ve Beşiktaş sahillerine giderken, Eylül 2018’den bu yana MOOV by Garenta araçları toplamda 27 milyon 435 km yol kat etti ve 1 milyon 837 bin 726 saat boyunca kullanıldı.

Filodaki 560 araç yenilendi

Kullanıcılarından gelen taleple operasyonunu her gün iyileştiren MOOV by Garenta, kısa bir süre içerisinde araç filosunu 700’den 1.600’e çıkartırken, ocak ayı içerisinde filosunun yüzde 35’ine denk gelen 560 aracı sıfır kilometre araçlarla yeniledi.

Kullanıcılarına diledikleri yerde kiralama ve diledikleri yerde kiralamayı sonlandırma imkanı sunan MOOV by Garenta, bu özelliğiyle Türkiye’deki tek hizmet olarak dikkat çekiyor. MOOV by Garenta, geçtiğimiz günlerde İSPARK otoparklarının ücretsiz olarak kullanılabileceğini açıklamış ve otopark sorununu ortadan kaldıracak bir adım atmıştı.