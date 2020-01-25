Ford Otosan’dan Endüstri 4.0 yatırımı

CARMEDYA.COM – Ford Otosan, Endüstri 4.0’a yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda çok önemli bir adımı tamamladı.

Şirket, endüstri 4.0 destekli ilk Yüksek Hızlı İşleme Merkezini ve elektrikli araç üretimine de hizmet edecek alüminyum parçaları üretebilen yeni ve en hızlı robotik otomasyonlu pres hattı ‘Hat 30’u devreye aldığını duyurdu.

Yeni Yüksek Hızlı İşleme Merkezi, Sensör ve yazılımlarla uzaktan izleme ve erişim, 7/24 çalışma imkanı sağlıyor

Ford Otosan Kocaeli Fabrikası’ndaki Yeni Yüksek Hızlı İşleme Merkezi sayesinde akıllı sensörler ile anlık olarak tüm süreçlerin koordinasyon ve takibi gerçek zamanlı olarak sağlanacak. Geliştirilen algoritmalar adaptif bir üretim süreç yönetimine imkan sunarken, sistemde oluşabilecek arızalar daha erken teşhis edilebilecek. Tesiste geniş bant aralığına sahip kablosuz haberleşme teknolojisi sayesinde tüm makine ve enstrümanların uzaktan erişim ve kontrolü mümkün olacak. Otomatik üç boyutlu kalibrasyon sistemi ile geometrik doğruluğun sürekliliği sağlanacak, yeni nesil motor ve sürücüler ile de enerji tüketimi yüzde 10 azalacak.

Toplam 2,2 milyon avroluk yatırım ile hayata geçirilen Yüksek Hızlı İşleme Merkezi, gelişmiş otomasyon alt yapısı sayesinde 7/24 çalışma imkanı sunuyor. Böylece, yıllık iç kaynak işleme kapasitesi yüzde 18 oranında artarak 160 kalıp/yıl temposuna ulaşırken, hidrostatik yataklama teknolojisiyle de yüzde 30 daha yüksek ilerleme hızı yakalandı.

Ford Otosan’ın elektrikli araç üretimine katkı sunmasını da amaçladığı, 11,2 milyon avroluk yatırımla devreye alınan yeni pres hattı ‘Hat 30’ ise Kocaeli Fabrikası’nda pres kapasitesini yıllık 500 bin araç üretimini destekleyecek noktaya ulaştırdı.

Mekanik sac merkezleme yerine sektörde bir ilk olarak optik merkezleme teknolojisi sisteminin devreye alındığı ‘Hat 30’ projesi ile dakikada 6 parça olan üretim hızı yüzde 33 oranında artırılarak dakikada minimum 8 parçaya çıkarıldı. Yine sektörde bir ilk olan çekme preslerinde ses analizi ile tüm parçalarda incelme/yırtık tespit sistemi devreye alındı. Hat sonunda 2000 metrekareye varan alan kazancı için hat sonu “T-Konveyör” sistemi kullanıldı.