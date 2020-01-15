Renault’dan Ocak kampanyası

CARMEDYA.COM – Renault Ocak ayında müşterilerine, cazip fiyatlar ve sıfır faiz fırsatı ile 2020 model Clio HB ve Megane Sedan sahibi olma fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında 2020 model Clio HB ve Megane Sedan modellerinde 24 bin TL kredi için 12 ay vadeli sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Ocak ayında Clio HB Joy 0.9 TCe 90 bg 94 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg ise 130 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Ayrıca Ocak ayında tüm Renault binek ve hafif ticari modellerinde geçerli maksimum 100 bin TL’ye kadar farklı vade seçenekleri ve avantajlı faiz oranları mevcut.

Kampanya kapsamında Renault Kasko ve uzatılmış garantide 500 TL indirim imkanı da bulunuyor.