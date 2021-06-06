Peugeot’dan haziran kampanyası

CARMEDYA.COM – Peugeot Türkiye, Haziran ayına özel düşük faizli kredi kampanyasını duyurdu.

Kampanya kapsamında markanın SUV modelleri ay boyunca sıfır faiz avantajıyla satışa çıkıyor.

Buna göre, 2008’e 50 bin TL için sıfır faiz fırsatı veya 100.000 TL için 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla sahip olunabiliyor. 3008’de 90.000 TL için sıfır faizli veya 180.000 TL için 15 ay %0,99 faizli kredi tercih edilebiliyor. 5008’de ise 90.000 TL için sıfır faizli kredi imkanı veya 180.000 TL için 15 ay %0,99 faizli kredi avantajı sağlanıyor.

Sıfır faizli kredi fırsatı 508’de de geçerli oluyor. 208’e ise 189.000 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

208’de 36.000 TL için 12 ay %0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor. 508’de ise sıfır faizli kredi seçeneği veya 180.000 TL için 15 ay %0,99 faiz fırsatı geçerli.