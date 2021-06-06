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Peugeot’dan haziran kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Peugeot Türkiye, Haziran ayına özel düşük faizli kredi kampanyasını duyurdu.

Kampanya kapsamında markanın SUV modelleri ay boyunca sıfır faiz avantajıyla satışa çıkıyor.

Buna göre, 2008’e 50 bin TL için sıfır faiz fırsatı veya 100.000 TL için 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla sahip olunabiliyor. 3008’de 90.000 TL için sıfır faizli veya 180.000 TL için 15 ay %0,99 faizli kredi tercih edilebiliyor. 5008’de ise 90.000 TL için sıfır faizli kredi imkanı veya 180.000 TL için 15 ay %0,99 faizli kredi avantajı sağlanıyor.

Sıfır faizli kredi fırsatı 508’de de geçerli oluyor. 208’e ise 189.000 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

208’de 36.000 TL için 12 ay %0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor. 508’de ise sıfır faizli kredi seçeneği veya 180.000 TL için 15 ay %0,99 faiz fırsatı geçerli.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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