Buradasınız
Home > Güncel > Opel’den Ağustos fırsatları

Opel’den Ağustos fırsatları

Yazan Özgür Özel -

CARMEDYA.COM – Opel, binek ve ticari araç modellerinde Ağustos ayına özel ödeme seçenekleri ve satın alma teklifleri sunuyor.

Corsa 189.900 TL’den, Insignia ise 419.300 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Opel’in ticari araçlar kampanyası kapsamında ise Combo Life’a 12 ay boyunca %0 faiz seçeneğiyle; Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Zafira Life’a ise %0,99 faiz fırsatıyla sahip olunabiliyor.

Crossland’e 227.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Mokka’da fiyatlar 365.900 TL’den başlıyor.Grandland X ise 379.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

Özgür Özel
https://www.carmedya.com

    Benzer yazılar

    Bahreyn İçin Nefesler Tutuldu

    Renault ve Dacia Yetkili Satıcıları’ndan Covid-19 önlemleri

    Yukarı