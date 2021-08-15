Opel’den Ağustos fırsatları

CARMEDYA.COM – Opel, binek ve ticari araç modellerinde Ağustos ayına özel ödeme seçenekleri ve satın alma teklifleri sunuyor.

Corsa 189.900 TL’den, Insignia ise 419.300 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Opel’in ticari araçlar kampanyası kapsamında ise Combo Life’a 12 ay boyunca %0 faiz seçeneğiyle; Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Zafira Life’a ise %0,99 faiz fırsatıyla sahip olunabiliyor.

Crossland’e 227.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Mokka’da fiyatlar 365.900 TL’den başlıyor.Grandland X ise 379.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.