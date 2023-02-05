Opel’e 2022’de ödül yağdı

CARMEDYA.COM – Opel, 2022 yılında aldığı ödüllerle adından söz ettirirken, hemen hemen her modeli en az bir ödül alma başarısı gösteren marka, 2023 yılında da aynı başarıya ulaşmayı hedefliyor.

2022 yılında kazanılan ödüllerle ilgili açıklamada bulunan Opel CEO’su Florian Huettl, “Heyecan verici, günlük kullanıma uygun ve hepsinden önemlisi elektrikli. Tüm bunlar aslında günümüzde Opel için olağan şeyler” derken, sözlerine şöyle devam etti, “Yeni Astra, Grandland veya Mokka gibi modellerle ve geleceğe hazır ulaşım çözümleriyle insanlara ilham veriyoruz. Bu başarı ancak örnek bir ekip performansı ile gerçekleşebilirdi. Bu başarı hem uzmanlar hem de müşteriler tarafından çok sayıda ödülle onaylandı. Bunun için teşekkür ederim” dedi.

Türkiye ve Avrupa’da kazanılan prestijli ödüller

Opel, 2022’nin başında Türkiye’de “Yılın En İtibarlı Binek Otomobil Markası” “The One” Ödülü’nü aldı. Heyecan verici, yenilikçi ve detaylarda özenli Opel Corsa, 40 yılı aşkın bir süredir oldukça popüler. Küçük sınıfın en çok satan modeli geçen sene İngiliz pazarında birkaç ödül aldı. Fleet World tarafından “En İyi Filo Süper Minisi” seçildi. Ayrıca Carbuyer tarafından tüm sınıflarda “Yılın İkinci El Küçük Otomobili” ve “2023 Yılının İkinci El Otomobili” ödüllerini de aldı. Opel Mokka, Letonya’da “2022 Yılının Otomobili” ve İrlanda’da “2022 İrlanda’da Yılının Küçük SUV’si” seçildi. Ayrıca batarya elektrikli Mokka-e ile İngiltere’de “Erin Baker Ödülü”nü aldı.

Yeni Astra “Altın Direksiyon Ödülü’nün’’ sahibi oldu

Sonbaharda Opel bir başka büyük onur daha yaşadı. Yeni Astra “2022 Altın Direksiyon Ödülü’nü’’ aldı. Çekici tasarımı, üstün teknolojileri ve ilk kez bir şarj edilebilir elektrikli hibrit versiyonuyla, kompakt sınıfın Rüsselsheim’li yeni üyesi, Auto Bild ve Bild am Sonntag okuyucularının yanı sıra uzman jüriyi de hem beş kapılı hatchback hem de bir Sports Tourer station versiyonuyla ikna etti. En çok satan modelin en güncel nesli, zorlu rakiplerini geride bırakarak “50 bin Euro’ya kadar En İyi Otomobil” seçilerek otomotiv endüstrisindeki en prestijli ödüllerden birini kazandı.

Opel böylece, olağanüstü bir başarı serisini tamamlamış oldu. 2020 yılında Opel Corsa-e ve 2021 yılında Opel Mokka-e ile Opel, Altın Direksiyon ödülünü daha önce iki kere almıştı. Ancak, gerçek bir “şampiyon” olarak, yeni Astra ödüle doymuyor. “Alman Otomobil Ödülleri”nin bağımsız GCOTY jürisi, Astra’yı “2023 Yılının Alman Kompakt Otomobili” seçti. Ayrıca Astra station wagon gövde tipi olan Astra Sports Tourer “Yılın Aile Otomobili” ödülüne layık görüldü.

Bunun dışında, Opel Rocks-e, kentsel ulaşıma yönelik tamamen yeni, tamamen farklı ve tamamen elektrikli yaklaşımıyla tüketicinin kalbini kazandı. İki kişilik yenilikçi hafif motorlu araç, olağanüstü tarzıyla segmentine yeni bir soluk getirdi. Auto Motor und Sport okuyucuları Rocks-e’yi “Mini Otomobil” kategorisinde ezici bir üstünlükle “2022’nin En İyi Tasarım Yeniliği” olarak seçti.

Opel’in büyük modelleri de markanın koleksiyonuna yeni ödüller ekledi. Auto Bild ve Computer Bild okuyucuları geçtiğimiz günlerde oylarını kullandılar ve Opel Zafira-e Life üzerine geliştirilen elektrikli karavan Crosscamp Flex’e “2022 Bağlantılı Otomobil Ödülü”nü verdiler. Ayrıca, “2021 Yılının Uluslararası Vanı” seçilen en çok satan batarya elektrikli Opel Vivaro-e “2022 İrlanda’da Yılın Vanı” unvanını da aldı. Diğer yandan yenilikçi Opel Vivaro-e Hydrogen ise Almanya’da “40. KS Enerji ve Çevre Ödülü”nü aldı.