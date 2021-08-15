ABB şarj üniteleri yaygınlaşıyor

CARMEDYA.COM – ABB şarj üniteleri, hızlı ve ultra hızlı şarj üniteleriyle elektrikli araç şarjını sürücüler için çok daha kolay ve erişilebilir hale getirecek.

ABB’nin beğeni toplayan hızlı ve ultra hızlı DC elektrikli araç (EA) şarj üniteleri, Birleşik Krallık’taki yeni GRIDSERVE Electric Highway şarj istasyon ağını destekleyecek. İki şirket, özellikle şarj işlemini daha kolay ve erişilebilir hale getirerek elektrikli araçların daha fazla benimsenmesini amaçlıyor. Birleşik Krallık’ta 2019’dan 2020’ye kadar kayıtlarda üç kat artış kaydeden* elektrikli araç pazarının büyüme ivmesini artırmak adına bunun yapılması önem taşıyor.

GRIDSERVE Electric Highway, Birleşik Krallık otoyol ağının yüzde 85’iyle beraber ülke genelindeki birçok kasaba ve şehri de kapsayacak. Milyonlarca sterlin değerindeki bu yatırım, her biri 6 ile 12 şarj ünitesine sahip 50 yeni elektrikli şarj lokasyonunda ABB’nin ultra hızlı 350 kW şarj üniteleriyle desteklenecek. Sağlanacak ek 300 adet hızlı DC 60 kW şarj ünitesi de GRIDSERVE’ün Ecotricity’den aldığı 150 mevcut alanın yükseltimi için ileri düzeyde güvenilirlik sağlayacak.

GRIDSERVE, Birleşik Krallık’taki çoğu elektrikli araç sürücüsü için yeni bir özellik olan ve otomatik şarj ve ödeme imkanı sağlayan GRIDSERVE Autocharge uygulamasını da desteklemesi nedeniyle güvenilir, tecrübe edilmiş ve esnek bir teknoloji sunan ABB markasını tercih etti. Tercihin arkasındaki ikinci sebep ise ABB’nin 2021’in sonundan önce hizmete alınması planlanan 10’dan fazla yeni Elektrikli Şarj Merkezi ile hızlı dağıtımı desteklemesi oldu.

GRIDSERVE CEO’su Toddington Harper şunları söyledi; “GRIDSERVE’ün amacı, sürdürülebilir enerji sağlamak ve iklim değişikliği konusunda harekete geçmek. GRIDSERVE Electric Highway ağımız için belirlediğimiz iddialı hedefleri karşılamamıza yardımcı olacak teknoloji ve kabiliyete sahip olduklarından, ayrıca elektrikli araç sürücüleri için olabilecek en iyi şarj deneyimini sağladıklarından dolayı ABB elektrikli araç şarj ünitelerini tercih ettik.”

ABB E-Mobilite Başkanı Frank Muehlon ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; “GRIDSERVE’ün Electric Highway’in ABB’yi tercih etmesi, e-mobilitedeki liderliğimizi, güçlü ilişkilerimizi ve Birleşik Krallık’ta elektrikli araç parkında devrim niteliğinde gelişmelere imza atmaya dair ortak arzumuzu açıkça ortaya koyuyor.”

Bu yeni projenin temelleri, GRIDSERVE’ün Braintree, Essex’te açılışı yapılan Electric Forecourt tesisine elektrikli araç şarj ünitesi sunulmasını sağlayan ABB deneyimine dayanıyor. Şarj istasyonu, GRIDSERVE’ün şarj ünitelerinden birini kullanan her bir araca düşük maliyetli ve net sıfır karbon enerji sağlamak amacıyla yapılan “güneşten tekerleğe” altyapısının bir parçası. Hibrit güneş enerjisi çiftliklerinden oluşan bir ağ ile birlikte şarj ünitelerinin üzerindeki kanopilerden üretilen gücü kullanıyorlar. Buradaki esas amaç, özel şarj ünitelerine erişimi olmayan binlerce sürücü için elektrikli araç sahibi olmayı daha pratik ve gerçekçi kılmak.

ABB, 2010 yılında e-mobilite pazarına girmesinden bu yana 85’ten fazla pazarda, 20 binden fazla hızlı şarj ünitesi de dahil olmak üzere toplamda 400 binden fazla elektrikli araç şarj ünitesi sattı.