Hyundai Nürburgring 24 Saat Dayanıklılık Yarışı’nda zaferi hedefliyor

CARMEDYA.COM – Yeşil Cehennem adıyla dünyanın en zor pisti olarak bilinen Nürburgring, 24 Saat dayanıklılık yarışlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Her yıl düzenlenen bu yarış, Touring ve GT yarış otomobillerinin kıyasıya mücadelesine tanıklık edecek. Yaklaşık 25,4 km’lik tur uzunluğuna sahip piste 200’den fazla araç çıkacak. Yarışta 700’den fazla pilotun katılmasına olanak tanınırken Hyundai Motorsport da N üretim modellerine fırsat tanıyarak Touring sınıfında iki adet Elantra N TCR ile yarışacak. İspanyol Mikel Azcona, Alman Marc Basseng ve Manuel Lauck tarafından sürülecek olan araçları Amerikan IMSA TCR şampiyonu olan Bryan Herta Otomobil Sporları takımı yönetecek. Hyundai Motorsport, bu zorlu yarışı kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini hedefliyor.

Hyundai Driving Experience (HDX), VT2 sınıfında ise iki adet i30 Fastback N Cup otomobiline yer verecek. HDX eğitmeni Marcus Willhardt ilk aracı kullanırken bir diğerini de Almanya, Amerika ve Kore’den gelen medya mensupları paylaşarak dönüşümlü olarak kullanacak.

Hyundai, pistin padok alanında büyük ölçekli bir ağırlama standı kuracak ve dünyanın dört bir yanından gelen N fanatiklerini, medyayı ve diğer ziyaretçileri bu büyük ölçekli bir tesiste ağırlayacak. Çeşitli N modellerinin tanıtımının da yapılacağı bu özel yarışta, Hyundai i20 N WRC ve N Vision 74 konsept araç da sergilenecek.