Mercedes-Benz Türk Travego ve Tourismo’nun donanımını yeniledi

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Türk, 2023 model Travego ve Tourismo seyahat otobüslerinde gerçekleştirdiği yenilikleri tanıttı.

Basın toplantısında konuşma gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış ve Pazarlama Direktörlüğü Ürün Yönetimi Grup Müdürü Cem Demirel, “Otobüslerimizde yaptığımız geliştirmeler ve yeniliklerle uzun yıllardır sektöre yön veriyor ve standartları belirliyoruz. Gurur kaynağımız olan bu tablo; aynı zamanda bize önemli sorumluluklar da yüklüyor. Sektördeki paydaşlarımızı dinliyor; onların beklentilerini en üst seviyede karşılamak için hızla aksiyon alıyoruz. Teknolojide yaşanan gelişmeler ve yaptığımız yoğun AR-GE çalışmalarımız doğrultusunda araçlarımızı sürekli geliştiriyoruz. Bu çalışmalarımızın ürünü olan geliştirmeleri, 2023 model Travego ve Tourismo seyahat otobüslerimizde müşterilerimize sunmaya başladık. Araçlarımızdaki yenilikleri heyecanla bekleyen tüm sektör paydaşlarımızın beklentilerinin yine en üst düzeyde karşılık bulacağına inanıyorum. Hoşdere Otobüs Fabrikamızın üretim bantlarından inen araçlarımızı daha güvenli, daha konforlu ve daha ekonomik hale getirmek için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış ve Pazarlama Direktörlüğü Ürün Yönetimi Grup Müdürü Cem Demirel

2023 model yılı donanım değişiklikleri

Sürücü dinlenme alanının genişletilmesi: Sürücü konforunu artırmak için, tüm Travego ve Tourismo modellerinde sürücü dinlenme alanında yapılan yapısal değişiklikler ile sürücü dinlenme alanının hacmi artırıldı.

Mutfak tipinin ve yerinin değişmesi: Tüm Tourismo modellerinde mevcut mutfak yerine, yeni tip (su ısıtıcılı ve su ısıtıcısız) mutfaklar sunuldu. Aynı zamanda mutfakların orta girişin sağ kısmına alınması ile yer değişikliği de gerçekleştirildi. Böylece, orta kapıdan araca ve araç içerisinden sürücü dinlenme alanına giriş-çıkışlar daha konforlu hale getirilirken yolcular için daha geniş koltuk aralıkları elde edildi.

Tourismo Black Edition: Daha önce Travego modellerinde sunulan Black Edition kapsamı (ön yüzde siyah tasarım parçaları), sektörden alınan olumlu geri bildirimler doğrultusunda Tourismo modellerinde de standart donanım haline geldi.

Alüminyum alaşımlı jantlar: Tourismo 15 modelinde opsiyonel olarak sunulan alüminyum alaşımlı jantlar standart donanım haline geldi. Alüminyum alaşımlı jantların şık dış görünümü ve yaklaşık yüzde 40 ağırlık düşüşü avantajı tüm seyahat otobüsleri için geçerli oldu.

Sürücü dinlenme alanında klima: Tourismo 15 modelinde opsiyonel olarak sunulan sürücü dinlenme alanındaki klima özelliği, standart donanım olarak sunulmaya başlandı.

AGM aküler ve diğer elektriksel değişiklikler: Tüm Travego ve Tourismo seyahat otobüslerinde, mevcut sulu tip aküler yerine bakım gerektirmeyen, çevreci ve daha güvenli olan yeni nesil AGM aküleri standart donanım haline geldi. Araçtaki enerji tüketimi ile üretimi arasındaki dengenin daha verimli olması için, Travego modellerinde standart donanım olan IBS enerji yönetimi sistemi tüm Tourismo modellerinde standart donanım oldu. Ayrıca, araçlar çalışmazken ilave donanımların kullanılmasının engellenmesi için gerekli elektriksel değişiklikler hayata geçirildi. Tüm bu adımlar ile daha uzun ömürlü aküler ve kış aylarında daha konforlu araç kullanımı sunulması hedefleniyor.

360° kamera: Travego modellerinde standart, Tourismo modellerinde ise opsiyonel olarak sunulan 360° kamera sistemi ile manevra yaparken veya düşük hızlarda sürüş sırasında, çok yönlü görüş ve azami güvenlik sağlanması hedefleniyor. Aracın ön, arka ve yan bölgelerinde bulunan dört adet dış kameradan gelen görüntüler kullanılarak, sürücünün normalde göremeyeceği alanlarda yoldan geçenleri ve engelleri görmesi sağlanıyor. Sürücü, aracın 360° üst görüntüsüne ve dört adet dış kameradan herhangi birinin görüntüsüne kokpitte bulunan 10″ ekran üzerinden ulaşabiliyor.

Mercedes-Benz Luxline yolcu koltukları: 2+2 koltuk düzenindeki Travego 15 araçlarda uzun yıllardır sunulan üst sınıf Luxline yolcu koltukları, Tourismo 15 ve Tourismo 16 2+2 modellerinde de standart hale geldi. Ayarlanabilen baş dayama sistemi ile hem daha konforlu hem de daha şık yolcu koltukları 2+2 koltuk düzenindeki tüm seyahat otobüslerinde standart olarak sunulmaya başlandı.

USB ünitelerinde değişim: Tüm Travego ve Tourismo seyahat otobüslerinde yolcular için bulunan USB üniteleri, sektörden alınan geri bildirimler çerçevesinde A+A yerine A+C olarak değiştirildi. Çift çıkıştan birinin C tipine dönüşmesiyle birlikte, yeni nesil elektronik cihazlar için de şarj imkânı sunuldu.

Giriş bölgelerinde değişiklik: Tüm Travego ve Tourismo seyahat otobüslerinde, ön ve orta giriş bölgelerindeki yan yüzeylerin, koridor ve podest kaplamaları ile uyumlu olması ve daha şık görünüm için, kumaş yerine PVC yan yüzey kaplamaları kullanıldı. Böylece temizlik konusunda da kolaylık sağlandı.

2022 yılında da Travego ve Tourismo seyahat otobüslerinde birçok yenilik sunuldu

Manuel katlanabilir dış aynalar: Seyahat otobüslerinin dar alanlardaki manevra etkinliğini artırmak için, manuel katlanabilir dış aynalar tüm Tourismo modellerinde standart donanım oldu.

Giriş aydınlatmalı sağ dış ayna: Yolcuların ön kapıdan araca biniş ve iniş konforunu artırmak için, giriş aydınlatmalı sağ dış ayna tüm Travego ve Tourismo modellerinde standart donanıma eklendi.

Biniş yardım (yana yatma) sistemi: Yolcuların araca biniş ve iniş konforunu artırmak için, biniş yardım (yana yatma) sistemi tüm Travego ve Tourismo modellerinde standart donanım haline geldi. Bu sistem ile aracın sağ kısmı biniş ve iniş sırasında otomatik olarak yaklaşık 5 cm yana yatabiliyor.

Ön cam altında koruyucu folyo: Özellikle şehirler arası yollarda meydana gelen taş çarpması ile oluşan ön cam çatlamaları ve kırılmalarını azaltarak daha güvenli sürüş sağlamak için, ön cam altında en yoğun taş çarpmalarının olduğu silecek altı bölgeye koruyucu folyo uygulaması tüm Travego ve Tourismo modellerinde standart donanım oldu.

Travego’larda, 2022 yılında söz konusu modele özel yeni donanımlar da sunuldu.

Ön cam üst kısımda ilave silecek: Yağışlı havalarda yolculara daha net görüş alanı konforunu sağlamak için, ön cam üst kısımda ilave silecek tüm Travego modellerinde standart oldu.

Isıtmalı ön cam: Soğuk havalarda ön camda oluşan donmayı ve buğulanmayı hızlıca ortadan kaldırarak, sürücünün ve yolcuların konforunu artıran ısıtmalı ön cam tüm Travego modellerinde standart donanım oldu.

Elektrikli katlanabilir dış aynalar: Seyahat otobüslerinin dar alanlarda manevra etkinliğini artırmak için, elektrikli katlanabilir dış aynalar tüm Travego modellerinde standart donanım oldu. Bu yenilikle; sağ ve sol dış aynalar aynı anda ya da ayrı ayrı, elektrikli olarak kokpitteki tuşlardan katlanabiliyor.

Üç noktalı emniyet kemerleri

2022 yılının Ağustos ayından itibaren Travego ve Tourismo modellerinin yolcu koltuklarının tümünde üç noktalı emniyet kemerleri sunan Mercedes-Benz Türk, Türkiye’de bir ilke daha imza attı. Günümüzde otomotiv sektöründe yolcu güvenliği açısından atılmış en önemli adımlardan biri olarak kabul edilen üç noktalı emniyet kemerlerini seyahat otobüslerinde sunan şirket, böylece öncü güvenlik donanımlarını bir adım daha ileriye taşıdı.