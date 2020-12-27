Karsan’dan Fransa’ya 5’inci Jest Electric teslimatı

CARMEDYA.COM – Karsan, Fransa’nın en büyük taşımacılık şirketlerinden SAVAC Grubu’na 5’inci Jest Electric’i teslim etti.

Fransa’daki Ekonomik Faaliyet Bölgeleri’ne ulaşımı yüzde 100 elektrikli ve sıfır emisyonlu Jest Electric’lerle sağlayan SAVAC Grubu, böylece eko-mobilite farkındalığına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Jest Electric, 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor. 210 km’ye kadar menzil sunan araç, enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor. 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız süspansiyon sistemine sahip.